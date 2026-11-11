León XIV cierra su gira en Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una misa en Luján

El papa León XIV concluirá este miércoles su histórica visita a la Argentina con una jornada que incluirá un encuentro con internos de la cárcel de Devoto y una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por la tarde, partirá rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la primera actividad está prevista para las 8, cuando el Sumo Pontífice visite el establecimiento penitenciario ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, se trasladará hacia Luján, donde encabezará la celebración religiosa a partir de las 10.

La expectativa por la presencia del Papa es enorme. Miles de fieles llegaron durante el martes a Luján y pasaron la noche en las inmediaciones de la Basílica, especialmente en la Plaza Belgrano y sus alrededores, para asegurarse un lugar durante la ceremonia.

Las autoridades estiman una convocatoria de entre 1 y 2 millones de personas. Para garantizar la seguridad, se dispuso un operativo que involucra entre 12.000 y 15.000 efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense, encargados de controlar los accesos y custodiar el recorrido.

El papamóvil circulará desde la rotonda de ingreso a Luján, sobre el Acceso Oeste, hasta la Plaza Belgrano. A lo largo del trayecto se instalaron vallas para permitir que los fieles puedan acercarse y saludar al Pontífice.

Como consecuencia del operativo, el Acceso Oeste permanecerá cortado en ambos sentidos desde la avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa para circular, las autoridades recomendaron utilizar la antigua traza de la Ruta 7.

La ceremonia contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien invitó a gobernadores, intendentes y dirigentes políticos de distintos espacios.

También está prevista la participación de funcionarios nacionales, entre ellos el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Salud Mario Lugones.

En cambio, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán a la misa en Luján. Ambos participarán de la ceremonia oficial de despedida, programada para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Finalmente, a las 14 está prevista la partida del avión que trasladará a León XIV hacia Lima, Perú, donde continuará con las actividades de su viaje por Sudamérica.

De esta manera, el Papa pondrá fin a cuatro días de actividades en territorio argentino, durante los cuales encabezó celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, en la primera visita de un Pontífice al país desde 1987.