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La lucha de Eva para volver a caminar: necesita $2,8 millones para adaptar una prótesis
La bahiense lleva más de un año y medio en silla de ruedas y recibió una pierna ortopédica donada, pero necesita modificarla y realizar rehabilitación. Vende rifas y productos caseros para reunir el dinero y pide la colaboración de la comunidad.
María Eva Isabel Bustos atraviesa una difícil situación de salud y económica, pero mantiene intacta la esperanza de volver a caminar. La mujer, que tiene una pierna amputada y lleva más de un año y medio en silla de ruedas, recibió una prótesis a través de una donación. Sin embargo, necesita reunir $2.800.000 para adaptarla a su cuerpo y realizar un tratamiento de rehabilitación.
En diálogo con la redacción de La Brújula 24, Eva explicó que la pierna ortopédica pertenecía a un hombre de mayor contextura física, por lo que debe modificar tanto la parte del muslo como el pie para poder utilizarla.
"Me donaron una prótesis, gracias a Dios, nueva. La llevé al señor donde arreglan las prótesis y me sale 2 millones modificarla a mi tamaño. Además, necesito 800 mil pesos para tres meses de kinesiología, para poder caminar, porque hace más de un año y medio que estoy en silla de ruedas", relató.
Eva padece neuropatía periférica y es insulinodependiente desde hace más de 32 años. Según contó, las complicaciones de su enfermedad también afectaron gravemente su visión y recientemente recibió la noticia de que había perdido la vista de uno de sus ojos. "Me enteré la semana pasada, después de un estudio grande que me hicieron. Ahora, mientras vea con el otro ojo, quiero poder caminar. Tengo que salir de la silla", expresó.
La mujer explicó que permanecer tanto tiempo sentada le genera distintas complicaciones físicas y emocionales. "La silla conlleva lastimaduras y hasta no poder respirar bien. También me agarran ataques de pánico. Mi idea, por mi salud, es poder volver a caminar", manifestó.
Para conseguir el dinero, Eva vende rifas y prepara tortitas, pizzetas, alfajores y canastitas, aunque reconoce que los ingresos no alcanzan para afrontar el costo de la prótesis y la rehabilitación. "Vendo de todo, pero nada alcanza para tanta cantidad de dinero. Cuando compro los insumos de algo, ya se me fue lo que tenía para hacer otra cosa", lamentó.
A esta situación se suman las dificultades económicas que atraviesa junto a su familia. Actualmente alquila una vivienda, no cobra ninguna pensión y, según explicó, recibe una asistencia municipal de $80.000 a través de la Tarjeta Dorada.
Sus tres hijos intentan ayudarla dentro de sus posibilidades, aunque dos de ellos se encuentran sin trabajo. "Me ayudan un poquito, en lo que se puede, pero está difícil. Estamos todos pasando por una situación crítica. Yo tenía muchísimo trabajo cuando tenía las dos piernas, incluso seguía trabajando cuando se me empezó a lastimar", recordó.
Pese a las dificultades, Eva insiste en que su principal objetivo es recuperar la movilidad y dejar atrás la silla de ruedas. "Ojalá, Dios quiera, pronto pueda juntar el dinero para modificarla", expresó.
Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias
luzdegaia33, a nombre de María Eva Isabel Bustos. Cualquier aporte permitirá acercarla al objetivo de reunir los $2.800.000 que necesita para adaptar la prótesis y comenzar su rehabilitación.
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