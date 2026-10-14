La región
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
Las autoridades del establecimiento alertaron a la Policía, que encontró el arma de fuego junto a una munición. El menor fue puesto a disposición de la Justicia.
Un alumno de 13 años fue detenido este miércoles después de que se descubriera que tenía un arma de fuego en su mochila mientras se encontraba en una escuela técnica de Carmen de Patagones.
El episodio ocurrió alrededor de las 11 en el establecimiento educativo ubicado en Jaime Harris 41, cuando los directivos advirtieron la situación y solicitaron la intervención policial.
Personal policial acudió al lugar y constató que el estudiante, que cursa segundo año, tenía en su mochila una pistola calibre 32, deteriorada y con signos de oxidación.
El arma tenía el cargador colocado, aunque sin municiones. Además, los efectivos hallaron un proyectil intacto calibre 9 milímetros que estaba suelto.
Según informaron fuentes policiales, debido al estado de conservación de la pistola, todavía no pudo determinarse si se encontraba en condiciones de efectuar disparos.
Los uniformados procedieron al secuestro del arma y a la captura del menor, quien quedó a disposición de la UFIJ N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.
La causa fue iniciada por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla delitos relacionados con la tenencia y portación de armas de fuego.
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