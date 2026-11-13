Se perdieron casi 14.000 puestos en agosto y creció el monotributo

El mercado laboral argentino volvió a registrar números negativos durante agosto, con la pérdida de 13.640 puestos de trabajo asalariados registrados respecto de julio. En contraste, el monotributo sumó más de 19.000 inscriptos, en medio de una tendencia marcada por la reducción del empleo en relación de dependencia.

Según publicó la agencia DIB, sobre la base de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el sector privado fue el más afectado, con 7.573 trabajadores menos durante agosto, lo que representa una caída mensual del 0,12%.

Con este resultado, el empleo asalariado privado acumuló 15 meses consecutivos de retroceso, desde junio de 2025, con una pérdida cercana a los 150.000 puestos de trabajo.

La reducción también alcanzó al sector público, que perdió 5.420 empleos (-0,16%), mientras que el personal de casas particulares registró una disminución de 647 trabajadores (-0,15%).

En términos interanuales, el empleo asalariado cayó un 1,6%, equivalente a unos 157.800 trabajadores menos. Dentro de ese universo, el sector privado perdió 132.000 puestos (-2,1%) y el público registró una disminución de 28.100 empleos (-0,8%).

A diferencia de lo ocurrido con los asalariados, el trabajo independiente mostró una evolución positiva. Durante agosto, el monotributo incorporó 19.046 inscriptos, con una suba mensual del 0,9%, el mayor crecimiento de los últimos 19 meses.

En cambio, el monotributo social sufrió una reducción de 2.547 personas (-1,2%) y el régimen de autónomos perdió 808 aportantes (-0,2%).

En la comparación con agosto de 2025, el trabajo independiente creció un 1,1%, con 31.400 personas más. Particularmente, el monotributo registró un aumento interanual del 3,4%, equivalente a 73.100 nuevos inscriptos.

La industria y el comercio volvieron a aparecer entre las actividades más golpeadas. Entre ambas ramas perdieron cerca de 7.000 empleos durante agosto, sin que el crecimiento de otros sectores lograra compensar esas bajas.

La situación industrial resulta especialmente preocupante: acumula 22 meses consecutivos de caída del empleo formal y perdió casi 100.000 puestos de trabajo en los últimos tres años, lo que representa una contracción superior al 8%.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Trabajo, la caída iniciada en junio de 2025 se extendió a cinco actividades que concentran el 63% del empleo privado registrado: comercio, industria, servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, e intermediación financiera.

El deterioro del mercado laboral también queda reflejado en la comparación con noviembre de 2023. Desde entonces, se perdieron 386.232 puestos de trabajo formales en el conjunto de las modalidades registradas.

Un relevamiento de Politikon Chaco señaló que el empleo asalariado privado acumula una reducción de 274.339 trabajadores desde el inicio de la actual gestión nacional, mientras que el sector público perdió alrededor de 90.000 puestos.

De esta manera, las estadísticas muestran un escenario en el que continúa disminuyendo el empleo asalariado, especialmente en la industria y e