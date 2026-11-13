Microcentro bahiense: qué calles tienen más locales comerciales desocupados

El 7% de los locales comerciales del microcentro de Bahía Blanca se encuentra desocupado, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Observatorio de Empresas de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIS), que analizó la situación de los principales corredores comerciales de la ciudad.

El estudio, correspondiente a noviembre de 2026 y elaborado a partir de un relevamiento efectuado durante la tercera semana de octubre, abarcó 532 establecimientos distribuidos en diez ejes comerciales, de los cuales 494 estaban ocupados y 38 no registraban actividad.

Los resultados muestran diferencias importantes entre las calles del sector céntrico. Yrigoyen presenta el mayor porcentaje de desocupación, con el 12% de sus locales sin actividad, mientras que San Martín concentra la mayor cantidad de establecimientos desocupados en términos absolutos.

En el caso de Yrigoyen, en el tramo comprendido entre San Martín y Soler, se contabilizaron 17 locales, de los cuales 2 estaban desocupados.

Por su parte, San Martín, entre Las Heras e Yrigoyen, registró 8 establecimientos sin actividad sobre un total de 71, lo que representa una tasa de desocupación del 11%. De esta manera, reúne el 21% de todos los locales vacíos detectados en el microcentro.

Con el mismo porcentaje de desocupación aparecen Chiclana y Zelarrayán. En la primera se identificaron 3 locales sin actividad sobre 27 relevados, mientras que en la segunda fueron 6 sobre un total de 57.

Brown completa el grupo de calles con mayores niveles de desocupación, con el 10% de sus establecimientos comerciales sin actividad.

En el extremo opuesto aparece Alsina, que registra el nivel de desocupación más bajo del microcentro, con apenas el 2%. De los 110 establecimientos relevados sobre ese corredor, 108 se encontraban en actividad.

La calle también se destaca por concentrar la mayor cantidad de comercios del área estudiada, con el 21% del total, y por presentar las mejores condiciones edilicias: el 84% de sus locales fue calificado en estado bueno o muy bueno.

Soler, con una desocupación del 5%, y O'Higgins, con el 6%, completan el grupo de corredores comerciales con mayor proporción de establecimientos ocupados.

Qué sucede con los locales que están desocupados

El informe también permite conocer la situación de los 38 establecimientos que no desarrollaban actividad comercial al momento del relevamiento.

Un total de 21 locales, equivalentes al 55%, se encontraban vacantes, mientras que otros 13 (34%) estaban ofrecidos en alquiler o venta. Los 4 restantes (11%) atravesaban procesos de construcción o reforma.

La CCIS aclaró que el relevamiento contempló únicamente establecimientos con acceso directo desde la vía pública y vidrieras hacia la vereda. No se incluyeron locales ubicados dentro de galerías comerciales, puestos ambulantes, dependencias de la administración pública ni asociaciones civiles.

Indumentaria, el rubro que domina el centro

Otro dato relevante del estudio es el predominio de la venta de indumentaria y productos textiles, que representa el 45% de los establecimientos relevados, con 240 locales.

Le siguen los comercios de alimentos y bebidas, con el 9%, y los dedicados a artículos para el hogar y electrodomésticos, con el 7%.

La actividad vinculada con la indumentaria tiene especial presencia en Alsina, Soler y Belgrano, que concentran buena parte de los negocios de ese rubro.

Por último, el trabajo identificó otro fenómeno: el 29% de los comercios que permanecían abiertos exhibía anuncios de liquidación de mercadería en sus vidrieras.

En total, se detectaron 142 establecimientos con este tipo de promociones sobre los 494 locales ocupados.

Las mayores proporciones de negocios con liquidaciones se encontraron en Donado (46%), Chiclana (38%), O'Higgins (37%), Yrigoyen (33%) y Alsina (31%).

De esta manera, el relevamiento ofrece una radiografía de la actividad comercial del microcentro bahiense, con corredores que mantienen elevados niveles de ocupación y otros donde la presencia de locales sin actividad resulta considerablemente mayor.