San Lorenzo se adelantó en la final de la Liga Bahiense de Plata

San Lorenzo derrotó este viernes a Altense por 62 a 55 en el estadio de Olimpo y comenzó con una victoria la final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol de Plata. El Naranja quedó a dos triunfos de conseguir el ascenso directo a la máxima categoría.

El equipo bahiense tomó la iniciativa desde el comienzo y cerró el primer cuarto con una ventaja de 16 a 10. En el segundo período, ambos conjuntos anotaron 13 puntos, por lo que San Lorenzo se fue al descanso largo arriba por 29 a 23.

En el tercer cuarto, Altense consiguió descontar un punto al imponerse en el parcial por 16 a 15. De esta manera, el Naranja ingresó al último período con una ventaja de cinco unidades (44-39).

En los diez minutos finales, San Lorenzo logró sostener la diferencia y se quedó con el parcial por 18 a 16 para sellar el triunfo por 62 a 55.

La victoria le permitió adelantarse 1-0 en la serie al mejor de cinco partidos, que puede definir el ascenso a la Liga Bahiense de Oro.

San Lorenzo llega a esta instancia con la ventaja deportiva de haberse adjudicado el primer tramo de la temporada. Si vuelve a consagrarse campeón, obtendrá automáticamente el ascenso, mientras que Altense necesita ganar esta final para forzar una definición adicional.

La serie se disputará íntegramente en el estadio de Olimpo, con San Lorenzo como local administrativo en el primer, tercer y eventual quinto encuentro, mientras que Altense tendrá esa condición en el segundo y cuarto partido, si este último fuera necesario.

El segundo encuentro está previsto para el martes 17 de noviembre, mientras que el tercero se jugará el viernes 20. En caso de ser necesarios, los restantes compromisos quedaron programados para el martes 24 y el viernes 27, aunque el calendario podría sufrir modificaciones.