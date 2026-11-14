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Conicet llama a licitación pública nacional
El Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca invita a participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del Servicio de Maestranza.
Retiro de Pliegos
Fecha
Del 16 al 20 de noviembre de 2026.
Modalidad
- Vía correo electrónico: [email protected]. At. Eliana Guerrero
- Personalmente: Mesa de Entradas de la UAT, Edificio E3, CONICET Bahía Blanca, Km 7, Camino La Carrindanga, Bahía Blanca.
- Visita Previa
- Fecha y hora: 23 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.
- Importante: La visita previa es un requisito indispensable para presentar una oferta. Consultas:
Las consultas se recibirán vía correo electrónico a: [email protected]. At. Eliana Guerrero; o al Teléfono de contacto: (291) 403-7182.
Recepción de Ofertas
- Fecha límite: 30 de noviembre de 2026, hasta las 10:00 horas.
- Lugar: Mesa de Entradas de la UAT, Edificio E3, CONICET Bahía Blanca. Apertura de Ofertas:
- Fecha y hora: 30 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.
- Lugar: Sala de Reuniones de la UAT, CONICET Bahía Blanca.
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