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Conicet llama a licitación pública nacional

| 🕒 2 mins. de lectura.

El Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca invita a participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del Servicio de Maestranza.

Retiro de Pliegos

Fecha

Del 16 al 20 de noviembre de 2026.

Modalidad

  • Vía correo electrónico: [email protected]. At. Eliana Guerrero
  • Personalmente: Mesa de Entradas de la UAT, Edificio E3, CONICET Bahía Blanca, Km 7, Camino La Carrindanga, Bahía Blanca.
  • Visita Previa
  • Fecha y hora: 23 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.
  • Importante: La visita previa es un requisito indispensable para presentar una oferta. Consultas:

Las consultas se recibirán vía correo electrónico a: [email protected]. At. Eliana Guerrero; o al Teléfono de contacto: (291) 403-7182.

Recepción de Ofertas

  • Fecha límite: 30 de noviembre de 2026, hasta las 10:00 horas.
  • Lugar: Mesa de Entradas de la UAT, Edificio E3, CONICET Bahía Blanca. Apertura de Ofertas:
  • Fecha y hora: 30 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.
  • Lugar: Sala de Reuniones de la UAT, CONICET Bahía Blanca.
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