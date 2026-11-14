Conicet llama a licitación pública nacional

El Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca invita a participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del Servicio de Maestranza.

Retiro de Pliegos

Fecha

Del 16 al 20 de noviembre de 2026.

Modalidad

Vía correo electrónico: [email protected] . At. Eliana Guerrero

. At. Eliana Guerrero Personalmente: Mesa de Entradas de la UAT, Edificio E3, CONICET Bahía Blanca, Km 7, Camino La Carrindanga, Bahía Blanca.

Visita Previa

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.

Importante: La visita previa es un requisito indispensable para presentar una oferta. Consultas:

Las consultas se recibirán vía correo electrónico a: [email protected]. At. Eliana Guerrero; o al Teléfono de contacto: (291) 403-7182.

Recepción de Ofertas