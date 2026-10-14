Susbielles y el reclamo judicial por Zona Fría: "Si no se revierte, los jubilados van a pagar un 90% más de gas"

El intendente Federico Susbielles volvió a cuestionar la eliminación del régimen de Zona Fría para Bahía Blanca y defendió la presentación judicial realizada por el Municipio para intentar revertir la medida. Aseguró que la modificación de los subsidios al gas tendrá consecuencias sobre todos los usuarios y reclamó que la dirigencia política local se una para defender los intereses de la ciudad.

En una extensa entrevista con el programa Bahía Hoy, que se emite por La Brújula 24, el jefe comunal también se refirió a la relación con Milei, la falta de financiamiento nacional para las obras de reconstrucción, las inversiones provinciales y las dificultades económicas que de los vecinos.

Zona Fría: "Bahía Blanca va a volver a tener lo que le corresponde"

Susbielles sostuvo que la eliminación del beneficio constituye una decisión arbitraria y discriminatoria, al considerar que la ciudad presenta condiciones climáticas similares a otras localidades que conservaron el régimen diferencial.

"Nosotros entendemos que la ley afecta principios constitucionales básicos, como la igualdad. La entendemos como una ley discriminatoria, arbitraria, irrazonable, que afecta al criterio de progresividad", afirmó.

En ese sentido, planteó que los usuarios bahienses terminarán pagando considerablemente más por el gas que los habitantes de Santa Rosa, Viedma, Carmen de Patagones o Neuquén, pese a las semejanzas en sus temperaturas.

El intendente recordó que comenzó a gestionar la incorporación al régimen en 2016, cuando era senador provincial, y que aquella iniciativa finalmente se concretó cinco años después.

"Bahía Blanca va a volver a ser Zona Fría porque es un derecho que a los bahienses nos corresponde. Nosotros no somos ciudadanos de segunda", manifestó.

También destacó el respaldo de más de 40.000 vecinos y cientos de instituciones que acompañaron el reclamo para mantener el subsidio.

El amparo judicial y los argumentos constitucionales

Respecto de la presentación realizada ante la Justicia, Susbielles aseguró que existen fundamentos jurídicos y técnicos suficientes para cuestionar la normativa sancionada por el Congreso.

Explicó que interviene en el proceso tanto en su condición de intendente como de usuario del servicio, acompañado por una asociación de consumidores y una institución deportiva que representa los intereses de los clubes.

"Nosotros creemos que la legitimidad es sólida en la presentación", señaló.

El jefe comunal indicó que el planteo se apoya en los principios de igualdad, razonabilidad, progresividad y en la presunta afectación de derechos adquiridos.

También precisó que incorporaron informes científicos para demostrar las semejanzas climáticas entre Bahía Blanca y las ciudades que continúan alcanzadas por el beneficio.

"Confiamos en la Justicia y vamos a aceptar lo que determine. Pero creemos que es una presentación que tiene mucha documental", expresó.

De todas maneras, anticipó que, si la resolución judicial resulta desfavorable, continuará trabajando políticamente para recuperar el régimen.

"Este despojo se va a reparar. Esperamos que lo repare la Justicia y, si no, vamos a trabajar para que en algún momento Bahía Blanca tenga lo que le corresponde", sostuvo.

El impacto en las facturas: aumentos de hasta el 90%, según el intendente

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las consecuencias económicas de la modificación del régimen.

Susbielles rechazó que la medida perjudique únicamente a los hogares de mayores ingresos y aseguró que el cambio en la base de cálculo de los subsidios repercutirá en todos los usuarios.

Según sus estimaciones, un jubilado que continúe comprendido dentro del esquema de asistencia podría afrontar un incremento promedio del 90% en su factura, mientras que para determinados usuarios de clase media el aumento rondaría el 40%.

Explicó que esto se debe a que los cargos fijos dejarán de estar subsidiados y que los descuentos se aplicarán solamente sobre determinados niveles de consumo.

"Es falso que esta medida que tomó el Gobierno nacional va a impactar solamente en algunos hogares, en los de mayores recursos", remarcó.

Además, advirtió que los bahienses continuarán aportando al fideicomiso que financia el régimen diferencial, aunque dejen de recibir el beneficio.

"Los bahienses no van a tener el beneficio, pero van a seguir aportando al fideicomiso. La platita la siguen poniendo los bahienses", cuestionó.

El jefe comunal también estimó que el encarecimiento del gas, sumado a las subas de la electricidad, reducirá todavía más el dinero disponible para consumo y afectará la actividad comercial.

Las críticas a los libertarios y el pedido de unidad

Susbielles fue especialmente crítico con los representantes locales de La Libertad Avanza, a quienes acusó de no defender a Bahía Blanca frente a la decisión del Gobierno nacional.

"En las últimas tres semanas, desde que se sancionó la ley, no vi a muchos dirigentes libertarios de Bahía Blanca defendiendo esto. Están como el topo, se metieron abajo de la tierra", ironizó.

Para el intendente, el conflicto debe superar las diferencias partidarias y convertirse en una causa común de la dirigencia.

"Hay una línea bastante clara. Están los que defienden a Bahía Blanca por sobre todas las cosas y los que defienden a su espacio político por sobre todas las cosas", sostuvo.

En ese marco, consideró que la falta de acuerdos políticos históricos explica por qué la ciudad nunca logró incorporarse al régimen patagónico, como sí ocurrió con otras localidades de la región.

También recordó que, durante la gestión municipal de Héctor Gay, colaboró desde la presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto pese a las diferencias políticas que mantenían.

"Fuimos adversarios políticos, pero entendíamos que tenía que estar primero la ciudad", expresó.

Susbielles afirmó que Bahía Blanca perdió centralidad durante las últimas décadas y vinculó ese retroceso con el deterioro de los accesos, la infraestructura ferroviaria y la falta de inversiones.

"Si no nos unimos ahora, ¿qué vamos a conseguir? Bahía Blanca en los últimos 80 años perdió centralidad política", advirtió.

La relación con Milei y los fondos que reclama al Gobierno nacional

El intendente también habló de su vínculo personal con el presidente Javier Milei y distinguió el acompañamiento recibido durante la emergencia provocada por la inundación de la posterior etapa de reconstrucción.

"Yo he hablado muchísimas veces con el presidente. Estuve reunido con él en Olivos, hemos hablado muchas veces por teléfono", señaló.

Incluso reconoció que el mandatario lo acompañó personalmente durante los primeros meses posteriores a la catástrofe.

Sin embargo, cuestionó la ausencia de financiamiento nacional para reparar la infraestructura dañada.

"El Gobierno nacional en el momento de la emergencia nos acompañó, lo dije públicamente. Pero también es real que para la reconstrucción puso cero", afirmó.

Susbielles aseguró que no llegaron los 26.000 millones de pesos que, según recordó, habían sido prometidos para asistir a los comerciantes afectados.

"Hoy los dirigentes libertarios hacen videos mostrando el centro de la ciudad o diciendo que así los comerciantes no pueden vender. ¿Por qué no se preocupan primero de que el Gobierno nacional ponga los 26.000 millones que prometió y que no llegaron a Bahía Blanca?", cuestionó.

También manifestó que había solicitado una audiencia con Milei para abordar diferentes cuestiones, con la continuidad de Zona Fría como principal punto de la agenda, pero que ese encuentro no se concretó.

Más demanda de alimentos y atención médica

Al analizar la situación económica local, Susbielles sostuvo que los incrementos en los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo están provocando consecuencias directas sobre las familias.

Aseguró que el Municipio debe destinar cada vez más recursos a comedores, merenderos y medicamentos para atender una demanda social creciente.

Según los datos que mencionó, la cantidad de personas que acuden al Hospital Municipal aumentó un 40%, mientras que la concurrencia a los centros de salud creció cerca del 25%.

"Hay más hambre en la ciudad. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que comprar más comida, tengo que asistir más a los comedores, tengo que asistir más a los merenderos", expresó.

El intendente reconoció que el ordenamiento macroeconómico es necesario, pero advirtió que las dificultades cotidianas siguen siendo importantes.

"La gente tiene que vivir y no está viviendo bien, no llega a fin de mes", señaló.

También admitió que el peronismo cometió errores y que el descontento económico actual no implica necesariamente que los ciudadanos depositen sus expectativas en otra fuerza política.

Reconstrucción: las obras provinciales y las necesidades pendientes

Sobre el estado de la ciudad, Susbielles reconoció que todavía existen problemas importantes de infraestructura, aunque aseguró que se están realizando inversiones para revertir décadas de deterioro.

"La ciudad no está bien, porque antes de la catástrofe estaba en una debacle absoluta, con toda la infraestructura rota. Pero está claramente mejor", afirmó.

Entre las obras en marcha mencionó una inversión provincial superior a los 100 millones de dólares para mejorar el servicio de agua potable.

También destacó los trabajos de reparación de los accesos portuarios, desarrollados junto con el Consorcio de Gestión del Puerto, por más de 15.000 millones de pesos.

Además, anticipó que en aproximadamente 40 días comenzarán nuevas intervenciones sobre el Camino del Cholo, con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos.

En materia vial, aseguró que su administración avanzó con la pavimentación y repavimentación a un ritmo superior al de la gestión anterior, aunque reconoció que todavía no resulta suficiente para cubrir las necesidades de la ciudad.

El intendente volvió a reclamar recursos nacionales para obras hidráulicas y cuestionó que no se destinen a Bahía Blanca fondos provenientes de impuestos que, según indicó, deben financiar infraestructura de protección ante catástrofes.

"Si el Gobierno nacional pone cero, que era el que ponía antes, ¿cómo van a hacer los que son la alternativa? ¿Cómo van a hacer el canal Maldonado? ¿Quién lo va a pagar?", planteó.

Finalmente, insistió en que Bahía Blanca deberá construir acuerdos políticos para reclamar inversiones y recuperar protagonismo regional.

"Yo llegué acá como un laburante, estuve 20 años intentando ser intendente y no me olvido a quién tengo que defender. Si me tengo que pelear con Axel, me peleo con Axel, y si tengo que reclamar al Gobierno nacional, le reclamo", concluyó.