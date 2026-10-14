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León XIV homenajeó a Francisco desde el hospital: "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro"
El pontífice permanece internado en Roma tras una operación por un tumor pulmonar. Aunque no pudo participar de una celebración en el Vaticano, hizo llegar una reflexión.
El papa León XIV envió un mensaje en homenaje a Francisco mientras continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho.
El pontífice, de 71 años, no pudo participar de la celebración por el décimo aniversario de Amoris laetitia, la exhortación apostólica publicada por su antecesor en 2016, pero hizo llegar una reflexión que fue leída por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Basílica de San Pedro.
"Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro", sostuvo León XIV, quien destacó la necesidad de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios y profundizar las enseñanzas del documento elaborado por Francisco.
Según se informó, el mensaje retomó las palabras con las que el papa argentino había iniciado aquella exhortación: "La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia".
Durante la ceremonia, el texto también hizo referencia a un pasaje de San Pablo sobre la caridad y vinculó esas enseñanzas con las virtudes del matrimonio cristiano, entendido como una unión basada en el afecto, la espiritualidad y la entrega mutua.
La participación a distancia de León XIV se produjo mientras permanece bajo observación médica después de una cirugía que, de acuerdo con el Vaticano, se desarrolló sin complicaciones.
La intervención duró aproximadamente 90 minutos y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los especialistas habían detectado un nódulo canceroso.
Tras la operación, el pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación luego de permanecer algunas horas en observación. Además, pasó una noche tranquila, según el último parte médico.
Los profesionales estiman que deberá continuar internado alrededor de una semana, mientras se realizan estudios para determinar si existen indicios de propagación de la enfermedad.
El propio León XIV había explicado el domingo que el tumor fue detectado en una etapa temprana y se encontraba localizado, motivo por el cual los médicos recomendaron su extirpación.
Su evolución también genera expectativa por la gira que tiene prevista para noviembre por Sudamérica, que incluye una visita a la Argentina. Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el cronograma y cualquier decisión dependerá de su recuperación.
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