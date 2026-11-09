El Hogar Don Orione de Bahía participó de la visita del papa León XIV al Cottolengo

El Hogar Don Orione de Bahía Blanca participó de un encuentro con el papa León XIV durante su visita al Cottolengo de Claypole, en el marco de su recorrida por la Argentina.

Desde la institución compartieron la experiencia a través de sus redes sociales y destacaron la participación de la delegación bahiense. “Nuestros representantes de Bahía Blanca en el Cottolengo de Claypole”, expresaron junto a una fotografía de los asistentes.

El encuentro tuvo un significado especial para quienes trabajan diariamente en el cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. Los representantes del hogar tuvieron la oportunidad de estar frente al Pontífice durante su visita.

Días atrás, la hermana Laura, responsable de la institución, había anticipado su participación en el programa Bahía Hoy, de La Brújula 24, donde expresó su entusiasmo por conocer al Papa. “Estoy re manija”, manifestó durante la entrevista.

En aquella conversación, la religiosa también se refirió a la difícil situación que atraviesa el hogar y a los desafíos que enfrenta para sostener la atención y el acompañamiento de sus residentes.