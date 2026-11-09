Destacada A
León XIV se reúne con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA
El encuentro convoca a cerca de 1000 personas, entre dueños de grandes compañías y pymes, gremialistas, trabajadores y referentes del ámbito académico.
El papa León XIV llegó a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para encabezar un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. La actividad forma parte de su visita al país y busca promover el diálogo sobre la situación laboral, económica y productiva de la Argentina.
La reunión se desarrolla en el auditorio San Juan Pablo II y convoca a cerca de 1.000 personas, entre dirigentes gremiales, representantes de grandes empresas y pymes, trabajadores y referentes del ámbito académico. Está previsto que el Pontífice escuche distintos testimonios y pronuncie un discurso ante los asistentes.
Entre los participantes se encuentran representantes de la CGT, la CTA y la Unión Industrial Argentina (UIA), además de integrantes de la Mesa de Enlace y organizaciones de la economía popular. También fueron convocados dirigentes de cámaras empresariales y entidades vinculadas con la producción.
Antes del encuentro, referentes sindicales expresaron sus expectativas sobre el mensaje del Papa. El cosecretario de la CGT, Jorge Sola, manifestó que espera un llamado a la unidad y una reivindicación del trabajo, mientras que el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, pidió que el Gobierno nacional escuche los reclamos gremiales.
La actividad se realiza después de la misa que León XIV celebró en Palermo, donde abordó distintas problemáticas sociales, entre ellas la precariedad laboral, la violencia doméstica y las adicciones. Su agenda continuará con un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín y una celebración en la Catedral Metropolitana.
Fuente: TN
León XIV se reúne con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA
Villarruel explicó por qué no asistió a la misa en Palermo: "Nunca recibimos el QR"
La dura respuesta de Icardi a Wanda Nara tras su denuncia por maltrato: "Innecesario"
La historia del poncho artesanal de La Sole que lució ante León XIV y Messi
Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: cuándo se jugarán
Más Leídas
-
Noticias B17 horas ago
Detienen a un bahiense por amenazar de muerte al papa León XIV
-
Noticias A8 horas ago
Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca
-
Noticias B9 horas ago
Cayó un menor por golpear a un joven con una llave francesa para robar su moto
-
Destacada C7 horas ago
Histórico: Abel Pintos cantó ante León XIV y emocionó a todos
-
Noticias B23 horas ago
El papa León XIV llegó al país para iniciar su histórica visita y fue recibido por Milei
-
Espectáculos22 horas ago
Allanaron la casa de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda por lesiones a su hija
-
Noticias B22 horas ago
Cómo funcionarán los servicios durante los feriados del lunes y miércoles
-
Uncategorized6 horas ago
En vivo: el Papa celebra la primera misa en el país ante una multitud