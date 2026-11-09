León XIV se reúne con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA



El papa León XIV llegó a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para encabezar un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. La actividad forma parte de su visita al país y busca promover el diálogo sobre la situación laboral, económica y productiva de la Argentina.

La reunión se desarrolla en el auditorio San Juan Pablo II y convoca a cerca de 1.000 personas, entre dirigentes gremiales, representantes de grandes empresas y pymes, trabajadores y referentes del ámbito académico. Está previsto que el Pontífice escuche distintos testimonios y pronuncie un discurso ante los asistentes.

Entre los participantes se encuentran representantes de la CGT, la CTA y la Unión Industrial Argentina (UIA), además de integrantes de la Mesa de Enlace y organizaciones de la economía popular. También fueron convocados dirigentes de cámaras empresariales y entidades vinculadas con la producción.

Antes del encuentro, referentes sindicales expresaron sus expectativas sobre el mensaje del Papa. El cosecretario de la CGT, Jorge Sola, manifestó que espera un llamado a la unidad y una reivindicación del trabajo, mientras que el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, pidió que el Gobierno nacional escuche los reclamos gremiales.

La actividad se realiza después de la misa que León XIV celebró en Palermo, donde abordó distintas problemáticas sociales, entre ellas la precariedad laboral, la violencia doméstica y las adicciones. Su agenda continuará con un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín y una celebración en la Catedral Metropolitana.

Fuente: TN