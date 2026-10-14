Espectáculos
La columna de la Ubfal: cómo sigue el vínculo entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Julieta Prandi fue el lunes a la radio y se tomó unos días más. Para mi en algún momento va a volver con Emanuel Ortega. Tiene los pasajes para el viaje de bodas y lo que sorprende en este caso es el posteo en las redes y que se habían casado hace pocos días. Mariano Peluffo, el compañero de ella en la emisora reveló que había contraído matrimonio siendo muy feliz".
"En estos últimos días ya se está cambiando la medición del rating de la televisión, Telefé en la pantalla está poniendo cuánta gente está viendo en cada momento. Se están despegando de Ibope. Ayer, el partido de Boca por la Copa Sudamericana restó en parte el número de la audiencia en el primetime aunque no hubo grandes sorpresas entre los que vienen liderando".
"Mucho se habló en esta mañana del viaje relámpago que decidieron Mauro Icardi y 'la China' Suarez, con los hijos menores de la actriz rumbo a Miami. El dato es que el futbolista se fue y dejó a la menor de las nenas sola con la niñera para que pasen a buscarla. Wanda fue con Martín Migueles al encuentro de la criatura tras hablar con la Policía. Otro hecho lamentable".
Escándalo en la casa de Icardi en Nordelta. Mauro se fue con La China Suárez y sus hijos y dejó a Isabella con Silvia, la niñera denunciada que tuvo perimetral. Francesca estaba con #Wanda en su trabajo. Como nadie respondía Nara llamó al 911 para comunicarse y retirar a su hija. https://t.co/b6K7EKqSDA— Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) October 13, 2026
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