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Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido
La investigación comenzó en agosto y permitió secuestrar droga fraccionada, una balanza y teléfonos celulares.
Un hombre fue detenido en Coronel Suárez acusado de comercializar cocaína, luego de una investigación que incluyó tareas de vigilancia, allanamientos y el análisis de conversaciones telefónicas.
Se trata de Maico Ignacio Sarries, quien fue arrestado en su domicilio de Calamuchita al 100 por personal de la Comisaría de Pueblo San José, a partir de una orden dictada por la jueza de Garantías Marisa Promé, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero.
Además, los investigadores realizaron un allanamiento en una vivienda de Olavarría al 800, donde secuestraron dispositivos celulares que serán sometidos a peritajes.
La causa se inició el 25 de agosto, a partir de información aportada por la dependencia policial de Pueblo San José. Durante varios días, los efectivos realizaron tareas de vigilancia y detectaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes.
Según se informó, observaron personas que ingresaban y salían de la vivienda en lapsos de apenas 9, 18 o 30 segundos, además de intercambios de objetos en la vía pública.
Estas tareas derivaron en un allanamiento realizado el 3 de septiembre en el domicilio de Sarries, donde se secuestraron 15,6 gramos de cocaína distribuidos en 19 envoltorios de nylon, una balanza y teléfonos celulares.
Posteriormente, el análisis de uno de los dispositivos permitió encontrar conversaciones que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculadas con la comercialización de droga.
En los mensajes se mencionaban puntos de encuentro, montos de dinero, negociaciones y alias utilizados para realizar transferencias, elementos que fueron incorporados como prueba a la causa.
Con esos antecedentes, la Justicia dispuso la detención del sospechoso, quien será indagado este jueves por el fiscal interviniente.
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