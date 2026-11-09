Ante los obispos, León XIV llamó a fortalecer la unidad y superar las divisiones de la Iglesia

El papa León XIV encabezó un encuentro con los obispos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia, superar las divisiones y reconocer la diversidad de las comunidades religiosas del país.

Durante su homilía, luego de rezar las vísperas, el pontífice destacó las distintas expresiones de la fe en el territorio argentino. "En cada una de sus provincias, nuestra fe ha echado raíces en pueblos y culturas diversas", expresó.

En ese sentido, sostuvo que las Iglesias particulares cuentan con tradiciones y prácticas pastorales propias, pero comparten una misma misión. "Esta diversidad encuentra su unidad en la misma fe, en los Sacramentos y en la comunión eclesial", señaló.

Además, pidió preservar los vínculos dentro de la institución y respetar las diferencias. "Custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad", manifestó ante los obispos.

Durante su mensaje, León XIV también hizo un recorrido por las distintas regiones argentinas, desde el noroeste hasta la Patagonia, y destacó las tradiciones religiosas que forman parte de la identidad de cada comunidad.

Antes del encuentro, el papa visitó el memorial dedicado a Francisco dentro de la Catedral Metropolitana, donde depositó ofrendas florales acompañado por un grupo de niños.

La jornada concluirá a las 19.45 con una cena junto al episcopado argentino en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, luego de la celebración de vísperas que compartió con los obispos y los equipos sinodales.

El recorrido continuará el martes en Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. Posteriormente, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario y encabezará una celebración en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su gira por Sudamérica.