La lucha de Lupe: la obra social respondió, pero todavía necesita reunir dinero para operarse

La familia de Guadalupe "Lupe" Venega, la joven bahiense de 25 años que necesita operarse de un tumor cerebral, recibió una noticia alentadora después de meses de incertidumbre: la obra social Sanidad se comprometió a cubrir parte de los gastos médicos y la intervención podría realizarse el próximo martes 20 de octubre. Sin embargo, todavía resta reunir una importante suma de dinero para concretarla.

Alejandra Alonso, mamá de Lupe, volvió a comunicarse con La Brújula 24 para contar los avances que se produjeron desde que su historia se hizo pública el pasado 8 de septiembre, cuando lanzó un pedido de ayuda para poder afrontar una operación cuyo presupuesto inicial rondaba los 15 millones de pesos.

"Gracias a la nota que me hicieron, la obra social nos dio bolilla", expresó la mujer, y explicó que el cambio se produjo cuando su hija acudió nuevamente a solicitar autorizaciones para una resonancia, análisis y un reintegro por una atención de urgencia.

"El chico que siempre la atiende le dijo: 'Vi el pedido de tu mamá en La Brújula 24'. Desde ese momento le dio las órdenes y le explicó que, si bien la operación no la cubren, se van a hacer cargo de la internación y los insumos. Creemos que también del anestesista, pero no estamos seguras", relató.

La familia también mantuvo conversaciones con el neurocirujano, quien quedó en solicitar un presupuesto actualizado. Según Alejandra, la fecha tentativa para la intervención es el 20 de octubre, pero aún deben confirmar los costos junto con el especialista en otorrinolaringología que participaría del procedimiento.

"Por ese lado estamos felices, aunque necesitamos un empujoncito más. Con el tema de la restricción de la cuenta es como que se cortó todo y nos está costando un montón seguir juntando el dinero", reconoció.

Hasta el momento, lograron reunir algo más de 8 millones de pesos, una cifra que todavía resulta insuficiente para afrontar el presupuesto original, incluso sin considerar las posibles modificaciones que puedan surgir de la nueva cotización.

Para conseguir los fondos, Alejandra organizó una rifa solidaria y decidió poner en remate toda la mercadería de su negocio, Omg Ganesha, ubicado en la esquina de calles Brasil y Vicente López. Ofrece indumentaria, artículos infantiles, marroquinería, regalería y productos holísticos.

Mientras tanto, la preocupación por la salud de Lupe continúa creciendo. Su mamá aseguró que los últimos estudios confirmaron el síndrome de Cushing, además de alteraciones en los valores de cortisol, problemas tiroideos y diabetes. "Cada día tiene menos visión por la presión del tumor. Es un tumor funcionante y no puede seguir esperando", advirtió.

La joven ya había atravesado una intervención durante el año pasado, cuando los médicos debieron colocarle una válvula debido a una acumulación de líquido cefalorraquídeo que comprometía su visión. Aquella cirugía fue afrontada de manera particular por la familia, que destinó prácticamente todos sus ahorros.

Ahora, con una posible fecha para la nueva operación, el principal obstáculo sigue siendo económico. "Si llega el día de la operación y no tenemos el dinero, no sé qué vamos a hacer. Ya no sé cómo seguir", confesó Alejandra.

Cómo colaborar con Lupe

La familia mantiene activa una rifa solidaria cuyo sorteo está previsto para el próximo 18 de octubre. Cada número cuesta $10.000 y hay 28 premios, entre ellos órdenes de compra de $300.000, $200.000 y $100.000.

Quienes deseen participar pueden transferir el dinero al alias rifa.lupe, a nombre de Inés Alejandra Alonso, y enviar el comprobante por WhatsApp al 291 4620019, junto con su nombre, apellido y teléfono, para recibir los números asignados.

Además, continúa la venta de productos en Omg Ganesha, con mercadería a mitad de precio para destinar lo recaudado a la cirugía. El comercio atiende de martes a sábado, de 11 a 20.

La intervención podría concretarse en apenas seis días. Para Alejandra y su hija, la respuesta de la obra social representa un avance importante después de tantos reclamos, pero la posibilidad de llegar a tiempo depende ahora de conseguir el dinero que todavía falta.