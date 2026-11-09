Speedway: Ampugnani volvió a ganar y llega óptimo a la definición en Carlos Casares

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Argentino Invernal de Speedway 2026 disputó este domingo por la tarde su quinta y penúltima fecha en Colonia Barón, La Pampa, donde Eber Ampugnani volvió a quedarse con la victoria en la categoría principal de 500cc y dio otro paso importante en su objetivo de conquistar el título.

El piloto de General Campos se impuso en la competencia decisiva, escoltado por Agustín Kreder, mientras que Joaquín Félix completó el podio. De esta manera, Ampugnani sumó su segundo triunfo consecutivo, luego de haber ganado el fin de semana anterior en el circuito Antonio Miranda de Aldea Romana.

En la divisional de 200cc, la victoria quedó en manos de Jeremías Núñez, quien consiguió un resultado importante en la recta final del campeonato, que hasta la fecha anterior tenía como líder a Félix Schell.

La sexta y última fecha del certamen nacional se desarrollará el próximo sábado 14 de noviembre, en horario nocturno, en Carlos Casares, donde se definirán los campeones de las cuatro categorías: 500cc, 200cc, 50cc Mayores y 50cc Menores.

Una vez concluido el Campeonato Argentino, toda la atención estará puesta en el inicio de una nueva edición del Campeonato Internacional de Speedway, previsto para el domingo 13 de diciembre en el circuito Antonio Miranda de Bahía Blanca, ubicado en Aldea Romana.

Como informó oportunamente La Brújula 24, el Automoto Club Bahía Blanca ya anunció la presencia de siete representantes extranjeros para la temporada 2026-2027. Entre ellos aparecen los italianos Paco Castagna y Niccoló Percotti, el ucraniano Roman Kapustin, el alemán Lars Skupien, el francés Tino Bouin y el letón Damir Filimonov. A ellos se suma la alemana Patricia "Paddy" Erhart, quien participará de la competencia con el número 243.

De esta manera, el Speedway se prepara para cerrar su calendario nacional y comenzar la cuenta regresiva hacia una nueva temporada internacional, que volverá a reunir en el óvalo bahiense a los principales exponentes argentinos y europeos de la especialidad.