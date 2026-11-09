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Histórico: Abel Pintos cantó ante León XIV y emocionó a todos
El whitense interpretó "La Llave" con el coro del Cottolengo Don Orione
Abel Pintos protagonizó este lunes un momento muy especial en su carrera artística al cantar frente al papa León XIV durante la visita del pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. El músico bahiense interpretó “La llave”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, acompañado por residentes de la institución.
El testimonio de Marta, una de las residentes del Cottolengo Don Orione, y la interpretación de Abel Pintos de "La Llave" junto al coro. #LasMañanasConAndinoENCanal7 #PapaLeónEnCanal7 https://t.co/ire84zN3Mp— Canal Siete (@CanalSieteOk) November 9, 2026
La presentación se desarrolló alrededor de las 9.25, en la capilla del establecimiento, poco después de la llegada del Santo Padre, quien había recorrido el predio y compartido un encuentro con las personas que viven allí. La actuación formó parte de una ceremonia que combinó música, fe y testimonios de quienes reciben asistencia en el lugar.
Vestido con un traje azul, Pintos compartió la interpretación con jóvenes del Cottolengo, en una actuación que tuvo un significado particular tanto por la presencia del máximo referente de la Iglesia católica como por el vínculo que el artista había construido previamente con la institución.
El cantante había participado de varios ensayos durante las semanas anteriores y mantuvo encuentros con los residentes y trabajadores para preparar su intervención. Incluso había acompañado personalmente los ensayos del coro, que practicó distintas canciones de su repertorio.
“Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros”, había expresado el bahiense durante una entrevista con ese medio, en la que reconoció la emoción que le generaba haber sido elegido para cantar ante el Papa.
La presentación tuvo lugar en una de las instituciones más emblemáticas de la obra de San Luis Orione en Argentina, donde viven alrededor de 400 personas con discapacidad. La visita de León XIV permitió visibilizar el trabajo de acompañamiento y asistencia que se desarrolla diariamente en ese establecimiento.
Para Pintos, el encuentro representó una experiencia excepcional dentro de una trayectoria que lo llevó a recorrer los principales escenarios del país y del exterior. Esta vez, sin embargo, la música tuvo un destinatario y un escenario diferentes: el papa León XIV y una comunidad que lo recibió con especial emoción durante su histórica visita a la Argentina.
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