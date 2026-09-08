El pedido desesperado de una madre para poder operar a su hija de un tumor cerebral

Alejandra Alonso se comunicó con La Brújula 24 para pedir ayuda en la difusión de una rifa solidaria destinada a reunir fondos para la operación de su hija, Guadalupe “Lupe” Venega, de 25 años, quien atraviesa un delicado cuadro de salud a raíz de un tumor ubicado en la hipófisis.

Según relató su madre, todo comenzó el año pasado, cuando la joven empezó a sufrir visión borrosa y fuertes dolores de cabeza. Después de distintas consultas y estudios, fue atendida por el neurocirujano Troccoli, quien detectó una importante acumulación de líquido cefalorraquídeo que ejercía presión sobre sus ojos.

“Nos dijo que había que operar de urgencia o podía perder la vista”, recordó Alejandra.

En ese momento, la familia no contaba con obra social y afrontó de manera particular la colocación de una válvula, además de la cirugía, anestesia e internación. De acuerdo con la mujer, el procedimiento demandó unos 15 mil dólares, prácticamente todos los ahorros familiares.

Tras aquella intervención, Lupe continuó con controles y tratamientos debido a distintas complicaciones. Tiempo después, una nueva resonancia detectó un tumor en la hipófisis, por el cual los profesionales indicaron otra cirugía.

La operación, explicó Alejandra, iba a realizarse a través de la obra social OSDE y estaba prevista con la participación del neurocirujano y un especialista en otorrinolaringología. Sin embargo, aseguró que dos días antes de la fecha prevista no recibieron la autorización correspondiente, iniciándose posteriormente un conflicto con la cobertura médica.

“Nos quedamos sin obra social y sin operación. Ahí comenzó la verdadera lucha: sin cobertura, sin dinero y con el tiempo pasando”, manifestó.

Según el relato familiar, durante los últimos cuatro meses el tumor continuó evolucionando y Lupe comenzó a presentar nuevos síntomas. Alejandra señaló que estudios realizados por una endocrinóloga determinaron además un síndrome de Cushing, mientras persisten los problemas vinculados con la visión.

Actualmente, la joven comenzó a trabajar formalmente y cuenta con cobertura de la obra social de Sanidad. Su mamá sostuvo, sin embargo, que hasta el momento siguen realizando trámites para intentar conseguir la intervención.

Una rifa para conseguir los $15 millones

Frente a la urgencia, la familia decidió organizar una rifa solidaria. La cirugía, los insumos y la internación tienen, según el presupuesto recibido por Alejandra, un costo aproximado de 15 millones de pesos.

Cada número tiene un valor de $10.000 y se ofrecen 28 premios. Los tres principales consisten en órdenes de compra por $300.000, $200.000 y $100.000, mientras que otras personas colaboraron aportando servicios y accesorios.

Alejandra explicó además que puso a la venta mercadería y mobiliario de un emprendimiento propio para intentar reunir el dinero necesario, pero hasta el momento no logró concretar la operación.

“Yo no pido que nadie me regale nada, solo que compren un número de la rifa para poder operar a mi hija ya”, expresó.

La mujer reconoció que la prolongación de la situación comenzó a afectar también emocionalmente a Guadalupe.

“Desde el día en que teníamos la fecha para operarse hasta hoy ya pasaron cuatro meses y seguimos golpeando puertas, dando vueltas sin solución alguna”, lamentó.

Y cerró con un pedido de ayuda para poder acelerar la cirugía: “Por mi hija hago cualquier cosa. Por favor, necesitamos difusión. Lu se merece vivir bien”.

Quienes quieran colaborar o ponerse en contacto con la familia pueden comunicarse directamente con Alejandra, la mamá de Lupe, al +54 9 291 462-0019.

