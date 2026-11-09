Cayó un menor por golpear a un joven con una llave francesa para robar su moto

Un adolescente de 17 años fue detenido durante la madrugada de este lunes, acusado de participar en un robo contra un joven de 20 años, que habría sido golpeado con una llave francesa. El procedimiento se concretó luego de una persecución policial que terminó en la Terminal de Ómnibus de Bahía Blanca.

Según informaron desde el Comando de Patrullas, el episodio comenzó alrededor de las 4, cuando un transeúnte alertó a los efectivos sobre dos personas que presuntamente intentaban robar una moto en Estados Unidos al 100.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un joven de 20 años que pedía auxilio, mientras los sospechosos escapaban en diferentes motos. Ante esa situación, los policías iniciaron una persecución de uno de ellos, con la colaboración de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL).

El operativo terminó en el estacionamiento de la Terminal de Ómnibus, donde los efectivos lograron interceptar y detener al adolescente de 17 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta Mondial LD 110 Max y una llave francesa metálica, herramienta que, de acuerdo con el relato de la víctima, habría sido utilizada para golpearlo durante el robo de sus pertenencias.

El menor fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron actuaciones por el delito de robo. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar al segundo sospechoso, que logró escapar.