Destacada A
Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca
Diego Canoni (44) fue localizado ayer a las 23, en la ciudad rionegrina. Su paradero desconocido había generado un amplio operativo policial.
El empresario bahiense Diego Maximiliano Canoni, de 44 años, que era intensamente buscado desde el viernes pasado, apareció durante la noche del domingo en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Según la información a la que accedió la redacción de LA BRÚJULA 24, Canoni fue localizado alrededor de las 23, después de más de 2 días sin que se tuvieran noticias sobre su paradero. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que llegó a esa localidad ni los motivos de su ausencia.
La búsqueda había comenzado el viernes 6 de noviembre, cuando Canoni se retiró de su lugar de trabajo, ubicado en Sarmiento al 1000, y no regresó. La situación motivó una denuncia y la intervención de efectivos de la Comisaría Primera y el Destacamento Patagonia.
Durante el fin de semana, la Policía había solicitado la colaboración de la comunidad para intentar localizarlo. Entre los datos aportados se encontraba que el empresario se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend blanco, vehículo que podía resultar clave para reconstruir sus movimientos.
Canoni había tomado notoriedad pública meses atrás por su vinculación con una investigación judicial por el presunto secuestro de Alejandro Peña. Tras permanecer detenido durante poco más de un mes, recuperó la libertad y posteriormente brindó una entrevista en La Brújula 24, donde pidió disculpas públicas al denunciante y a su familia. Aquella causa quedó archivada luego de un acuerdo de mediación.
Su aparición en el Alto Valle pone fin a la incertidumbre sobre su paradero, aunque todavía resta conocer qué ocurrió durante los días en los que permaneció ausente de Bahía Blanca.
Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca
Noche clave: Liniers-Olimpo, en busca de los cuartos y comienza la lucha por la permanencia
Villa Mitre pone a prueba su invicto ante Unión en el inicio de su gira por Mar del Plata
Cuenta regresiva para la inauguración del Polideportivo de Coronel Pringles
Lunes con sol y temperatura en ascenso en el final del fin de semana largo
Más Leídas
-
Destacada C9 horas ago
Detienen a un bahiense por amenazar de muerte al papa León XIV
-
Uncategorized21 horas ago
Continúa la intensa búsqueda del empresario desaparecido
-
Noticias B23 horas ago
Detuvieron a una persona que amenazó de muerte al Papa a horas de su llegada a la Argentina
-
Noticias B24 horas ago
Cayó un mechero bahiense acusado de robar en varios comercios de Punta Alta
-
Noticias B15 horas ago
El papa León XIV llegó al país para iniciar su histórica visita y fue recibido por Milei
-
Deportes23 horas ago
El bahiense "Tifón" Vergara ganó por nocaut y se coronó campeón sudamericano
-
La región15 horas ago
Tras la protesta, los trabajadores de la papelera analizan los pasos a seguir
-
Espectáculos14 horas ago
Allanaron la casa de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda por lesiones a su hija