Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca

El empresario bahiense Diego Maximiliano Canoni, de 44 años, que era intensamente buscado desde el viernes pasado, apareció durante la noche del domingo en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.

Según la información a la que accedió la redacción de LA BRÚJULA 24, Canoni fue localizado alrededor de las 23, después de más de 2 días sin que se tuvieran noticias sobre su paradero. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que llegó a esa localidad ni los motivos de su ausencia.

La búsqueda había comenzado el viernes 6 de noviembre, cuando Canoni se retiró de su lugar de trabajo, ubicado en Sarmiento al 1000, y no regresó. La situación motivó una denuncia y la intervención de efectivos de la Comisaría Primera y el Destacamento Patagonia.

Durante el fin de semana, la Policía había solicitado la colaboración de la comunidad para intentar localizarlo. Entre los datos aportados se encontraba que el empresario se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend blanco, vehículo que podía resultar clave para reconstruir sus movimientos.

Canoni había tomado notoriedad pública meses atrás por su vinculación con una investigación judicial por el presunto secuestro de Alejandro Peña. Tras permanecer detenido durante poco más de un mes, recuperó la libertad y posteriormente brindó una entrevista en La Brújula 24, donde pidió disculpas públicas al denunciante y a su familia. Aquella causa quedó archivada luego de un acuerdo de mediación.

Su aparición en el Alto Valle pone fin a la incertidumbre sobre su paradero, aunque todavía resta conocer qué ocurrió durante los días en los que permaneció ausente de Bahía Blanca.