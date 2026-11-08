Detienen a un bahiense por amenazar de muerte al papa León XIV

Un hombre fue detenido durante la noche de este domingo en Bahía Blanca, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV, quien llegó esta tarde a la Argentina para iniciar una visita apostólica de cuatro días.

El operativo se llevó adelante en un domicilio de calle Cramer al 700, donde personal de la división antiterrorista de la Policía Federal Argentina logró localizar al sospechoso y concretar su detención.

El hombre fue identificado como Fabio Ariel Perrone, quien quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una investigación por las amenazas dirigidas contra el máximo representante de la Iglesia católica.

Según la información policial, el procedimiento fue ordenado por un juzgado federal de Mar del Plata, luego de que se detectara una intimidación contra el Pontífice. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido de las amenazas ni las circunstancias en las que se habrían producido.

La detención se conoció pocas horas después de que León XIV arribara al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. El Santo Padre permanecerá en el país hasta el miércoles, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Se trata del segundo caso de amenazas contra el Papa que toma estado público en las últimas horas. Más temprano, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había informado sobre la detención de otro hombre en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de realizar intimidaciones contra León XIV antes de su llegada al país.

Aquel procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal y fue ordenado por el Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay. Por ahora, no se informó que exista alguna vinculación entre ambas investigaciones, que se desarrollan en medio del importante operativo de seguridad dispuesto por la visita papal.