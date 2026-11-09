Se espera un martes caluroso y con nubosidad variable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes una jornada con temperaturas en ascenso en Bahía Blanca, donde la máxima alcanzará los 30 grados y la mínima será de 16. El cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado durante buena parte del día.

Durante la madrugada y la mañana se esperan temperaturas de entre 16 y 19 grados, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones. Los vientos tendrán velocidades de entre 23 y 41 kilómetros por hora.

Por la tarde se registrará el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 30 grados. En ese período, el viento soplará a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 25 grados y el cielo permanecerá mayormente nublado. No se prevén lluvias durante toda la jornada.