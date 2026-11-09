Exclusivo: los chats que complican a los peritos de Bahiense del Norte

Como se sabe, desde hace algunos meses se instruye la causa “Bahiense del Norte II”, en la que se trata de establecer si los peritos oficiales fueron influenciados para llegar a una conclusión “suave”, tendiente a mejorar la situación procesal de los directivos del club donde aconteció la tragedia hace casi tres años.

El 16 de diciembre de 2023, durante el temporal de viento, el paredón de uno de los gimnasios se vino abajo matando a 13 personas, que se preparaban para asistir a un show de patín.

En la causa principal, serán juzgados en juicio oral y público, Leandro Ginóbili (presidente del club), el ingeniero Pablo Ascolani y la funcionaria municipal Laura Soberón. Los dos primeros están acusados del delito de “estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas” y la mujer por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Luego de sucedido el catastrófico evento, el fiscal Cristian Aguilar comenzó con la investigación. Y les pidió a peritos ingenieros de la UNS que elaboraran un informe para determinar qué y cómo había sucedido, conocer en qué condiciones estaba el lugar y, principalmente, si el siniestro había sido inevitable producto de los fuertes vientos o si la estructura del lugar presentaba deficiencias determinantes.

Los peritos oficiales son los idóneos que tienen la función de explicarle a la Justicia lo sucedido desde el punto de vista técnico. Y al ser convocados por el que lleva adelante la investigación deben ser imparciales y sólo trabajar para el fiscal. No corresponde que haya interferencias de terceros y, mucho menos, de los investigados.

Los familiares de las víctimas están seguros de que hubo “una mano negra” y que los ingenieros fueron “tocados” para hacer sus conclusiones “más livianas” para mejorar la situación procesal de los eventuales imputados. Lo mismo piensa el fiscal Aguilar.

“Las comunicaciones y los diálogos demuestran un contacto extraprocesal entre dirigentes y peritos, siendo su finalidad, conocer el contenido del informe y, en función de ello, introducir modificaciones y relativizaciones -como “los peros”- para responderle al fiscal”, se puede leer en los pedidos de indagatorias presentados por los particulares damnificados.

A continuación, Bahía Indiscreta, presenta en exclusiva las principales conversaciones en las que basan sus sospechas y piden la imputación de los peritos oficiales Enrique Gil, Esteban Ratazzi y Aldo Vera. También creen que hay responsabilidad penal por parte de directivos del club como Darío Faure, Jorge Hock, Alberto Tomassini y Horacio Larracharte, a los que acusan de falso testimonio. También apuntan al ingeniero y excandidato a intendente Horacio Varela, que asesoraba al club y que habría operado como una suerte de “lobista” para contaminar el informe oficial.





16 DE DICIEMBRE DE 2023

Sucede la tragedia, con el saldo de 13 muertos.





18 DE DICIEMBRE DE 2023

Ingeniero Esteban Ratazzi habla con un tercero, en el marco de la primera inspección ocular del lugar donde se cayó el paredón:

-“Che, tipo cortaron las columnas después del último encadenado. El encadenado es lo de menos, las columnas, no tiene columnas (...) Ni siquiera llenaron de hormigón la primera cabreada. Oh, un delirio, ¿eh? No sé cómo se actúa... pero creo... eh... que si se... era... a ver... que con las columnas no iban a tener el mismo resultado”.





20 DE DICIEMBRE DE 2023

Darío Faure le envía mensaje de voz a Leandro Ginóbili después de la reunión que, el propio Faure y Horacio Varela, habrían mantenido con el perito oficial Enrique Gil.

-“Bueno escúchame… los peritos ya mandaron el informe preliminar… o sea, hay que fijarse el informe preliminar, ese informe dice que la parte de arriba no estaba encadenada correctamente, un poco lo que ya sabemos. Ahora bien, le explicamos cuál es nuestra postura, lo importante que era el informe y demás”

Y añade respecto de Gil:

-“Él prácticamente le dijo, bueno, de buena manera y demás, lo que nosotros consideramos que tenía que decir el informe como para que el fiscal tenga opciones. El tipo entendió que esto no era hacer un informecito y nada más, sino que tendría que actuar en conciencia de que había sido una tragedia”

Y sobre la incidencia de las columnas dice:

-“Si había columna o no igualmente podría haber ocurrido y él dijo que sí que podría haber ocurrido”

Intercambio de mensajes entre Faure y Ginóbili sobre una supuesta reunión que debía mantenerse oculta con uno de los peritos oficiales y el contenido del informe.

Faure:

-“Lea, pidieron ambos ingenieros que no trascienda reunión. Por eso no contesta Varela ni yo. Si podés, borralo…”

Ginóbili:

-“¿Tomó en cuenta los 200 km de viento?”

Faure:

-“Sí, dijo que eso es lo que tenemos que decir nosotros después. Y yo lo que le dije es que es importante para nosotros que él ya lo ponga en el informe. Estimo, por lo que respondió, que lo va a poner. Ahora ya sabe nuestra postura, la charla fue muy buena, y además sabe que contamos con la opinión de Varela. Supongo que algo le va a pesar al momento del informe...”

Ginóbili:

-“Muy bien, espero haya servido”





21 DE DICIEMBRE DE 2023

El perito oficial Enrique Gil reproduce a sus colegas, en un grupo de chat, una conversación que había mantenido con el fiscal de la causa Cristian Aguilar.

-“Bueno, pero si ustedes me dicen que, si esta pared hubiera tenido los refuerzos, por más que los ladrillos estuvieran mal pegados como estaban… ¿hubiera aguantado?... Le digo: ‘Si esto aguantó no sé 40 años y ahí está parada... con viento que hubo, viento fuerte, con un refuerzo seguramente hubiera aguantado más. Es muy probable. Pero esto no es blanco o negro, viste… uno puede hablar de probabilidades, pero nada más’”

Ese mismo día, Gil le plantea a Ratazzi cómo redactar las respuestas del informe:

-“De aquí en más me parece que le contestamos las preguntas sí, no, puede ser, posiblemente y chau y al carajo o no se puede determinar y se acabó”

Ratazzi responde:

-“No voy a salir corriendo a decir lo que quiere (...) lo que no se puede contestar no se contesta”





22 DE DICIEMBRE DE 2023

Enrique Gil le habla al grupo de peritos luego de reunirse con el fiscal Aguilar y lo insulta:

-“La verdad es que el abogadito este me dejo más caliente que antes, viste porque estuvo media hora cagándonos a pedo, les mandamos las cosas… que esto que el otro… por culpa de él… si nos hubiera dicho que todo lo que mandamos ahí ya se toma como oficial viste no le mandábamos un carajo… un pelotudo viste… después en todo momento le dijimos que era un informe preliminar para poder leerlo y, en función de eso, que podía hacer preguntas pero jamás nos dijo que eso ya lo incorporaba a la causa ni nada, es un pavote… es un pelotudo así que de aquí en más me parece que le contestamos las preguntas si, no, puede ser, posiblemente y chau, al carajo… o no se puede determinar y se acabó… que se vaya a cagar, a la concha de su madre este... nos vamos a tomar el mes de feria como se lo toman ellos, que se vayan a cagar… que no nos vengan a correr… nosotros tenemos que trabajar para vivir… es más, trabajamos para pagar impuestos y pagarles el sueldo a ellos, así que se caguen… Ahí lo tenés al boludo mandando el oficio de no sé qué carajo. No le pienso contestar. Entre en feria de navidad… din, din, don le podemos poner”





24 DE DICIEMBRE DE 2023

A minutos de la Nochebuena, Gil manifiesta en el grupo de peritos que habló con gente de Bahiense y reafirma la idea de que fue un “evento excepcional”:

-“Me puse en campaña y llamé por detrás a uno del club a ver si tiene alguna foto y también, ahí me dijeron que estaba del 80 hecho eso pero bueno, si conseguimos fecha cierta es una gran cosa para nuestro informe porque ahí ya nos dejan de hinchar las pelotas con el tema de la norma, si en aquel momento seguro que no había ninguna norma, este, de construcciones de mampostería o sea que no nos puede decir si había un marco reglamentario para eso… lo que sí, los usos y costumbres y este bueno alguna cuentita que alguno puede llegar a hacer para demostrar… pero aparte si está hecho del 80, está claro que esto es un evento excepcional, así que, para el club sería fantástico y para nuestro informe bueno, capaz que nos aclara un poco las cosas, les comento eso para que estén al tanto, abrazo grande, feliz nochebuena para los dos, chau, chau”





27 DE DICIEMBRE DE 2023

Gil, otra vez en el grupo de peritos, se refiere a otro grupo de chat en el que compartían con el fiscal Aguilar y habla de llenar el informe de “condicionales”:

-“Todo lo que escribas en el chat ´Pericia CBdN´ puede ser usado en tu contra… Hay que llenar todo con condicionales ‘en principio, estaría, aproximadamente, a mediados de...’ o algo así”

Luego Gil reenvía archivos de audio y señala:

-“El primer audio es de Darío Faure y el segundo de Mario”

Y agrega un dato revelador, que según las querellas debió haber sido causal de excusación del perito:

-“En el año 78 se encargó la construcción del cierre perimetral. Sonamos, esta mi viejo involucrado. Aparentemente, y por lo que recuerdo, Fenizi Constructora compró el predio donde funcionaba el Club Norte para hacer un edificio (Edificio Norte) y a cambio le hizo todo el cierre perimetral a Bahiense del Norte. Por eso coincide el monto de venta con el de la construcción del muro”

En otra conversación, Ratazzi habla con un allegado y dice:

-“Si tenés algún dato que también se pueda comprobar de alguna forma, queremos comprobar que en el momento que se hizo la pared no estaban vigentes los reglamentos que están ahora. Con Leandro no puedo hablar porque es la otra parte viste, entonces no puedo hacer vinculación con el club, tengo que hacerlo por afuera porque yo soy imparcial… estoy del lado de Fiscalía”

Aldo Vera escribe en el grupo:

-“Hay que resaltar que eso es un suceso casi, casi extraordinario (…) una de las cosas que hay que decir es que galpones como el de Beltrán, el de Matilla (…) son muchísimas las construcciones afectadas”





3 DE ENERO DE 2024

El perito Gil se ríe del fiscal en el grupo que tenía junto a sus colegas:

-“El fiscal manda cosas y hasta deseos de feliz año nuevo y nadie le contesta… no sea cosa de que conste en el expediente”





16 DE FEBRERO DE 2024

Gil se refiere a conversaciones que mantuvo con el fiscal:

-“El pelado -por el fiscal que es calvo- también dijo de poner algo diciendo que existían datos de que la pared ya se encontraba levantada a principios de los 80 para que esto lo habilite a él a pedir libro de actas del club”





21 DE FEBRERO DE 2024

El perito Vera reenvía un mensaje que le había escrito el fiscal Aguilar:

-“Si hay alguna divergencia de la pericia con el informe anterior, sería bueno aclararlo. Fijate eso para no tener problemas”

Luego Enrique Gil habla sobre detalles de cómo debiera estar confeccionado el informe pericial:

-“Quizás en el último punto se podría tirar algún palito diciendo que no se puede juzgar una construcción por los reglamentos actualmente vigentes cuando al momento de su construcción ni siquiera existía un marco normativo para este tipo de construcción. Pese a esto, la pared aguantó las inclemencias del tiempo durante muchos años sin ningún daño aparente. Si les parece, cerramos ahí el tema y se lo mandamos”

Y agrega:

-“Hay que ir pensando en los $$$$... ¿Cuánto le vamos a pedir?"

Enrique Gil, en respuesta a un documento enviado sobre el informe, señala:

-“Este también me parece bien. Quizás se podría comentar que ´carecían de los refuerzos estructurales recomendados por las regulaciones más recientes, pero pese a ello soportaron distintos eventos climáticos sin mayores daños y solo un fenómeno extraordinario, como el acaecido el día del siniestro, produjo su colapso´. No sé, ´lo dejo a tu criterio´ como dijo una gran filosofa”

Aldo Vera responde sobre la “imparcialidad” del informe y hace alusión a la vedette Jelinek:

-“Karina Olga la que por sus conocimientos de filosofía vive en Nordelta… Enrique creo que ya lo indicamos cuando dijimos la fecha de construcción, a mí me parece que queda más imparcial si no agregamos más comentarios a favor de las condiciones existentes”

Enrique Gil contesta:

-“Si, si, dale, como te dije, lo dejo a tu criterio, pero cerremos ya esto así ya lo mandamos y a otra cosa, se acabó. No sé si esto también tenemos que presentarlo en papel y firmarlo… avísame así ya nos sacamos de encima esta cosa. Abrazo”





22 DE FEBRERO DE 2024

Enrique Gil a sus colegas:

-“Ya que estamos, les adjunto la planilla de informe técnico del colegio para ir definiendo honorarios… Revisen y opinen… Me parece que hay que inflarlo un poco. Así como viene la cosa nos van a romper los cocos varias veces más y vamos a terminar cobrando cuando vuelvan los K al gobierno (…) Un HDP el pelado. Ahora que terminamos nos viene a decir que quiere ser claro y sincero con nosotros y que vaya a saber si vamos a cobrar algo”

Aldo Vera responde:

-“Jaja… que calentón”.

Gil cierra y vuelve a mencionar la calvicie del fiscal:

-“No hay caso. No me llevo con los abogados. Y menos si son pelados”



26 DE FEBRERO DE 2024

Aldo Vera al chat de sus colegas:

-“Buenas tardes muchachos, recién me llamo el fiscal para que presentemos el informe tal como estaba, lo único que hay que cambiar la fecha de presentación salvo un detalle… al escrito le agrego anotaciones personales por lo tanto hay que volver a imprimir y firmar”

Enrique Gil responde, otra vez apuntando al funcionario:

-“Te das cuenta que el fiscal es un pelotudo”

Ya hacia fines de 2025, cuando el fiscal comienza sospechar de las imparcialidades de los peritos que habían trabajado para la fiscalía -y el caso estalla en los medios- se producen conversaciones del ingeniero Esteban Ratazzi con un allegado.



29 DE DICIEMBRE DE 2025

Luego de enviar una foto adjunta de un diario digital, el interlocutor le dice a Ratazzi:

-“A Enrique nombran…”

Y Ratazzi, contesta:

-“Si es cierto que Enrique se juntó con Varela es un cagadón… que boludo… Es un pelotudo… Que Enrique se preste a eso, bueno, igual tiene que comprobarlo es otro boludo porque todo es a boca de terceros… pero… y más sabiendo lo hijo de puta que es Varela viste, es un boludo, a nosotros no nos comentó nada viste, pero bueno, hay que comprobarlo… como ya te digo, capaz que es todo un invento del Faure este viste”

Interlocutor dice:

-“Ahora… en el informe no salió que si ponían la columna se podía caer igual, eso en el informe real no está… Martín está re caliente con Enrique. Y a ustedes también los cagó…”

Ratazzi señala:

-“Y a nosotros no se refiere… es una conversación de Enrique con Varela”

Interlocutor:

-“Está hasta las bolas”

Ratazzi:

-“Ahí le escribí a mi abogado x las dudas. Gil y LPM…”

Interlocutor:

-“Igualmente lo que hay que ver ahí es si el boludo de Enrique mandó audio o mensaje a este tipo, porque hasta ahora es lo que dice el tipo, o sea, lo que encontraron en el celular del otro, lo que lo compromete verbalmente al tipo pero hay que… no, no creo que de Ginobili haya mensajes derechos de Enrique, hay que ver si le agarran el celular a éste otro que era concejal y ahí hay mensajes de Enrique que ponen por escrito lo que dijo y ahí cagó pero si no me parece a mí que se cae todo eso”

Más tarde, Ratazzi envía un link de este diario a otro contacto y habla de una supuesta trampa de Varela (perito de Bahiense) hacia el perito oficial Gil:

-“El pelotudo de Gil entró en una cama del forro de Horacio Varela. Nos hizo quedar como el orto sea o no verdad”

Interlocutor:

-“Pará que no lo puedo leer al detalle lo de La Brújula, no lo había visto… Al boludo de Gil, bueno menos mal. Boludo quema… desenchufa…

Ratazzi cierra y opina de Gil:

-“Ya está viejo y pelotudo”





30 DE DICIEMBRE DE 2025

Vera habla con Ratazzi sobre las repercusiones mediáticas y sobre la lupa judicial que estaba sobre ellos:

-“Charlé con el -por Gil- y le dije que se quede tranquilo, que no hablé con nadie porque lo estaba llamando un periodista”

Ratazzi le dice a un tercero:

-“Mirá el pelotudo de Gil. Espero no me salpique. Habló con el perito de ellos. Igual no pasa nada, se mandó solo el boludo viste. Fijate que en ningún momento me nombran ni a mí ni al otro perito. Él apareció solo hablando con el boludo de Varela, igual también lo tienen que probar”





8 DE ENERO DE 2026

Un allegado le envía nota del portal Apepe a Ratazzi con declaraciones del abogado querellante Jorge Otharán.

Ratazzi contesta insultando al abogado de las familias de las víctimas:

-“Hijo de puta me nombro Jorgito, Jorge lo conozco, jugaba con él al paddle yo, y viste, me iba a salpicar en algún momento… ahora te fijaste, están hablando de una palabra ´el pero´… le están buscando `pelo al huevo´, están pelotudeando…”

Interlocutor responde con su hipótesis del caso y pone a Ginóbili como víctima de una supuesta “operación”:

-“No, lo que están tratando de que caiga Ginobili a toda costa, eso es lo que están tratando, quieren que caiga Ginobili”

La fiscal Marina Lara es quien lleva a delante la investigación de Bahiense del Norte II. Fue su colega Aguilar quien le giró las actuaciones señalando las irregularidades en la que, a su criterio, incurrieron los peritos oficiales. En las últimas semanas, familiares de víctimas presentaron un escrito de más de 80 páginas con un pedido concreto de imputaciones. Lara debe resolver en las próximas horas si concuerda con la hipótesis de Aguilar y los particulares damnificados o si decide cerrar y archivar la causa por considerar que no existieron delitos.