Paladar Negro
Una receta para compartir: bondiola de cerdo glaseada ideal para rellenar pancitos
La combinación de ingredientes sencillos transforma este corte de cerdo en una preparación sabrosa y versátil.
Hay platos que tienen ese encanto especial de reunir a todos alrededor de la mesa. La bondiola glaseada agridulce es uno de ellos: tierna, jugosa y con una cobertura llena de sabor que combina lo dulce de la miel con el toque cítrico de la naranja. Una propuesta diferente que puede convertirse fácilmente en la protagonista de cualquier celebración.
Es una preparación muy versátil. Se puede servir desmenuzada dentro de pancitos, una alternativa perfecta para cumpleaños, reuniones con amigos o festejos familiares. También queda espectacular acompañada de un buen puré de batatas, especialmente si buscás salir de las opciones tradicionales.
La bondiola de cerdo tiene una ventaja indiscutible: su contenido de grasa entreverada ayuda a conseguir una carne particularmente tierna y sabrosa. Con una cocción adecuada, se vuelve tan suave que prácticamente se desarma sola. Y cuando entra en juego el glaseado, el resultado es todavía más tentador.
Ingredientes
- Bondiola de cerdo (entera o en trozos grandes)
- 2 naranjas (ralladura y jugo)
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla mediana cortada en pluma
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de caldo de verduras o agua
- 1 ramita de romero fresco (opcional)
Preparación
- Desgrasar y limpiar bien la bondiola.
- Salar la carne y dorarla en una cacerola apta para horno con un poco de aceite, a fuego fuerte, durante 5 minutos de cada lado.
- Picar finamente las cebollas y la cebolla de verdeo.
- Retirar la carne y rehogar las cebollas en la misma cacerola durante 5 minutos, aprovechando el fondo de cocción.
- Incorporar nuevamente la bondiola y agregar la cerveza negra, el jugo de naranja, la miel y el romero.
- Asegurar que la carne quede cubierta al menos hasta la mitad con el líquido de cocción.
- Tapar la cacerola y llevar a horno moderado durante aproximadamente 90 minutos, girando la bondiola cada 30 minutos para lograr una cocción pareja.
- Controlar durante la cocción que siempre quede suficiente líquido y agregar un poco de agua si fuera necesario.
- Retirar la bondiola una vez que esté tierna y reservarla caliente.
- Diluir el almidón de maíz en ½ taza de agua tibia e incorporarlo a la salsa.
- Hervir la salsa durante unos minutos hasta que tome una consistencia más espesa.
- Servir la bondiola al horno bien caliente y cubrir con la salsa de cerveza negra.
Con información de Diario Uno Recetas
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