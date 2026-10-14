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Condenan a dos hermanos por un brutal ataque a un policía durante un robo
Recibieron penas de cinco y seis años de prisión por un violento episodio ocurrido en el Mercado de Abasto. El efectivo sufrió un traumatismo de cráneo y otras lesiones.
Dos hermanos fueron condenados a cinco y seis años de prisión por atacar a golpes y amenazar con un arma de fuego a un policía que intentó impedir un robo en el Mercado de Abasto de Bahía Blanca.
El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, que impuso una pena de cinco años de cárcel a Pablo Bernabé Pereira y de seis a Rubén Heriberto Pereira, por un hecho ocurrido el 21 de octubre de 2025.
Según informó la Agencia de Noticias Judiciales, el episodio comenzó cuando Rubén ingresó al predio ubicado en Thompson y 1810 e intentó sustraer una bolsa de tutucas de 20 kilogramos que se encontraba en un camión estacionado.
Al advertir la maniobra, el oficial Nelson Lagos, quien realizaba tareas de seguridad en el lugar, intervino para impedir que escapara.
En ese momento apareció Pablo Pereira a bordo de una motocicleta y golpeó al uniformado en la cabeza con un casco para facilitar la huida de su hermano.
Lejos de terminar allí, la agresión continuó cuando ambos atacaron al policía, le arrojaron una piedra y lo amenazaron de muerte apuntándole con un arma de fuego.
Como consecuencia de la golpiza, Lagos sufrió un traumatismo de cráneo, hematomas y excoriaciones, mientras que los agresores consiguieron escapar.
La investigación estuvo a cargo de la UFIJ N° 11, conducida por el fiscal Diego Conti, y durante el juicio los acusados intentaron desligarse de los hechos mediante una versión alternativa y una coartada que fueron descartadas por los magistrados.
Finalmente, los hermanos fueron encontrados culpables de robo doblemente agravado por el uso de arma y por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse.
Además, el tribunal declaró reincidente a Rubén Pereira debido a que contaba con condenas anteriores.
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