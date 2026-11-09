El Papa en el Cottolengo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición"

El papa León XIV inició este lunes su segunda jornada en la Argentina con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde dejó un profundo mensaje sobre la dignidad de las personas con discapacidad y la necesidad de construir una sociedad que no deje a nadie afuera.

Durante su encuentro con residentes, trabajadores y religiosos de la institución, el pontífice destacó que el desarrollo de un país no debe medirse únicamente por sus avances económicos, sino también por la manera en que acompaña e integra a quienes necesitan una atención especial.

La palabra del papa León XIV desde Claypole #PapaLeónEnCanal7 https://t.co/4o77ZAFJDh — Canal Siete (@CanalSieteOk) November 9, 2026

León XIV reconoció especialmente el trabajo cotidiano de quienes forman parte del Cottolengo, al que definió como “una comunidad fraterna de puertas abiertas”. En ese sentido, sostuvo que la tarea de sus integrantes constituye un ejemplo de convivencia, solidaridad y construcción de una sociedad más justa.

El Santo Padre también expresó su deseo de que la Argentina pueda impulsar grandes iniciativas solidarias, capaces de superar las situaciones de exclusión. Además, alentó a los jóvenes a comprometerse con el voluntariado y a continuar el camino de quienes dedican sus vidas al acompañamiento de las personas más vulnerables.

Uno de los momentos más significativos de su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes viven en el establecimiento. León XIV remarcó que sus vidas representan un aporte valioso para toda la comunidad, porque permiten recordar que la dignidad humana no depende de las capacidades físicas, las condiciones personales ni las posibilidades económicas.

La visita también tuvo un momento musical protagonizado por el cantante bahiense Abel Pintos, quien interpretó La llave acompañado por residentes de la institución, en una presentación especialmente preparada para recibir al pontífice.

El encuentro en Claypole marcó el comienzo de las actividades pastorales de León XIV en territorio argentino, después de una primera jornada dedicada a compromisos oficiales. Su paso por el Cottolengo dejó como mensaje central la importancia de reconocer el valor de cada persona y fortalecer una cultura de acompañamiento, respeto e inclusión.