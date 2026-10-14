El último tren de River: todo lo que se juega contra Sarmiento

Es la primera de las “cinco finales” que marcó Leonardo Ponzio. Naturalmente, en Junín no habrá ningún título en juego ni nadie será campeón. Pero sí se pondrán en juego tres puntos más que vitales para River, que hace rato está en una carrera contrarreloj para intentar recuperar el tiempo perdido y que solo si gana podrá permitirse soñar con las pocas grandes cosas que le quedan en este flojo año.

Será Sarmiento, entonces, el rival que pueda catapultar o hundir. Ilusionar o preocupar. Meterlo en la pelea en la anual y en playoffs o sacarle la posibilidad del último tren de no tener que depender de salir campeón del Clausura para evitar no jugar por dos años consecutivos la Copa Libertadores, además de mantenerlo afuera del top 8 una fecha más.

Con 45 puntos, River ocupa el noveno puesto de la acumulada, penúltimo hoy ingresando a Copa Sudamericana 2027. Y ganarle a Sarmiento, aprovechando que es el único de la parte alta que debe ponerse al día en el calendario, le permitirá escalar hasta el sexto lugar, desplazando por diferencia de gol a un Belgrano que libera su plaza copera. El tema interesante ahí es que quedaría a apenas tres unidades de los puestos de clasificación al torneo continental más importante.

En la zona, la cosa es bastante más sencilla: si pierde o empata, sigue afuera de playoffs; si gana, subirá al cuarto lugar. Sin punto medio.

Así, River deberá hacer que eso sea una motivación y no una presión. Más allá de que futbolísticamente, el equipo tendrá que parecerse más a ese del inicio de este breve ciclo de Ponzio que al de los últimos dos partidos: la derrota contra Huracán y el triunfo por la mínima ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto evidenciaron algunos baches en el juego y una alarmante falta de efectividad, algo que incluso el entrenador marcó.

“Lo más difícil es generar, y nosotros lo hacemos. Tenemos situaciones, en algunos partidos las podemos convertir y en otros, no. Tener situaciones da tranquilidad en cierto punto, más cuando se te plantan con tantos defensores. Pero en el qué quiero, creo que podríamos ser más punzantes y concretar las situaciones. No creo que hayamos retrocedido en el juego, las situaciones estuvieron: y si están, no es preocupante”, explicó Ponzio el sábado.

Contra un equipo que está teniendo un gran Clausura (cuarto con 19 puntos) y sorprendentemente es el más goleador de los 30 (20 goles a favor), el León no planea guardarse nada y pondrá la base de gala. Con la certeza de que Thiago Almada volverá a la formación inicial luego de haber entrado 22’ el sábado (se había recuperado recientemente de su desgarro), el tema es por quién: el cambio natural sería por Lautaro Pereyra, pero viene de ser una de las figuras y mete presión para formar una línea creativa de mucha explosión junto al campeón del mundo.

Si Ponzio opta por lo que viene poniendo, entonces Tomás Galván se sostendrá en el once. Y no habría más retoques: luego del parate de 21 días, no quedó ningún tocado del triunfo del sábado ni tampoco hay necesidad de guardar piernas para el cruce del domingo en el Kempes ante Belgrano. La buena noticia es que vuelve a estar convocado Francisco Ortega post contractura en el aductor derecho, en tanto que el juvenil Santiago Espíndola irá al banco por primera vez.

Sí, es la primera de las cinco finales que marcó Ponzio. Pero, a su vez, la que definirá si River se puede ilusionar o si todo termina en preocupación...

La probable formación de River vs. Sarmiento

S. Beltrán; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Acuña; Vera; Andrada, Galván o Pereyra, Almada; Correa y Driussi.

Fuente: Olé