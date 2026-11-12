Scaloni renovó hasta 2030 y se emocionó al anunciar su continuidad en la Selección

Lionel Scaloni continuará como director técnico de la Selección Argentina hasta 2030. El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, durante una conferencia de prensa en la que el entrenador no pudo contener las lágrimas al referirse a su renovación.

La confirmación llegó en la previa del amistoso que Argentina disputará este viernes, desde las 20, frente a Uruguay en La Bombonera, en el inicio de una nueva etapa para el seleccionado tras el retiro de Lionel Messi del equipo nacional.

"Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 2027-2030 al mando de la Selección Argentina", expresó Tapia, quien destacó la importancia de garantizar la continuidad del proyecto deportivo.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

El presidente de la AFA remarcó que, con esta renovación, Scaloni se convertirá en el entrenador argentino con más Mundiales dirigidos, ya que estará al frente del equipo en tres ediciones de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el momento más emotivo de la conferencia llegó cuando el técnico tomó la palabra. Visiblemente conmovido, agradeció la confianza de la dirigencia y recordó el difícil momento personal que atraviesa tras el reciente fallecimiento de su madre.

"Quiero agradecer al presidente y a la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena", manifestó.

Scaloni explicó que la decisión fue conversada con sus colaboradores y su entorno más cercano, y aseguró que mantiene intacta la motivación para continuar al frente de la Albiceleste.

“LA FELICIDAD DE RENOVAR HUBIESE SIDO COMPLETA SI ELLA LO HUBIERA VISTO” La emoción de Scaloni al recordar a su madre. pic.twitter.com/l3jg7h7kOk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

"Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá", sostuvo.

Además, señaló que las negociaciones avanzaron rápidamente y que existía una voluntad compartida para prolongar el vínculo.

"Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar", afirmó.

La renovación también marca el comienzo de una etapa de transición para la Selección Argentina, que deberá afrontar el recambio generacional después de las despedidas de algunas de sus principales figuras.

En ese sentido, Scaloni se refirió al desafío de incorporar nuevos futbolistas y pidió paciencia para acompañar su desarrollo.

"Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás", explicó.

El entrenador reconoció que los jóvenes cuentan con un enorme potencial, aunque advirtió que no será sencillo reemplazar a referentes como Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

"Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme, pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irreemplazables", señaló.

De esta manera, Scaloni aseguró su continuidad hasta el Mundial 2030, con el desafío de construir una nueva generación de futbolistas y sostener el protagonismo internacional que consiguió desde su llegada al seleccionado.

Según informó TyC Sports, el acuerdo contempla los próximos cuatro años y representa el inicio de un nuevo ciclo para el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.