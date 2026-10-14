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Arruabarrena, con confianza tras la derrota: "Faltan 90 minutos y somos Boca"
El entrenador del Xeneize fue autocrítico con la actuación de su equipo pero le pidió a la gente que mantenga la ilusión de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Luego de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera, Rodolfo Arruabarrena se mostró con confianza de cara a dar vuelta la serie por las semifinales de la Copa Sudamericana: "A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca".
"Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia", aseguró en conferencia de prensa.
El Xeneize dejó ir un invicto de 17 partidos y quedó obligado a ganar la vuelta del próximo martes si quiere seguir soñando con clasificar a la final del certamen. Antes, deberá enfrentar a Talleres en un partido clave por la pelea en al tabla anual, un encuentro para el que el Vasco afirmó que tratará de poner lo mejor.
Autocrítico, el entrenador dejó en claro que buscarán mejorar par a el duelo en Brasil que aún no tiene una sede confirmada: "No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta".
Si bien remarcó la importancia que tiene Leandro Paredes en el equipo, Arruabarrena no quiso adjudicar la imprecisión de sus dirigidos a la ausencia de su capitán. A su vez, explicó que con la titularidad de Williams Alarcón intentó mantener el esquema de tres volantes para contrarrestar el juego interno rival.
De la misma forma, confirmó que la decisión de que el centrodelantero titular sea Enner Valencia y no Miguel Merentiel radica en la ventaja del ecuatoriano en el juego aéreo.
Fuente: TyC
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