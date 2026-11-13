San Lorenzo y Altense ponen en marcha la final de Plata

San Lorenzo y Altense comenzarán esta noche a disputar la final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Plata, en una serie que puede resultar decisiva para definir el ascenso a la máxima categoría.

El primer encuentro se jugará desde las 21 en el estadio de Olimpo.

La definición será al mejor de cinco partidos y se desarrollará íntegramente en el escenario aurinegro, aunque todavía resta resolver una posible modificación en el calendario.

San Lorenzo tendrá la condición administrativa de local en el primer, tercer y eventual quinto encuentro, mientras que Altense asumirá ese rol en el segundo y, de ser necesario, en el cuarto. Esta distribución determinará las responsabilidades organizativas y la recaudación de cada jornada.

El naranja llega a esta instancia con la posibilidad de conseguir el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro, debido a que se adjudicó el primer tramo de la temporada. Si vuelve a consagrarse campeón, obtendrá automáticamente el salto de categoría. Por su parte, Altense buscará quedarse con el segundo tramo y forzar una definición adicional por el ascenso.

En principio, la serie continuará el martes 17 de noviembre con el segundo partido y el viernes 20 con el tercero. En caso de ser necesarios, los últimos dos encuentros quedaron programados para el martes 24 y el viernes 27.