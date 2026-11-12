Facundo Tello sorprendió a los abuelos de "Las Canas No Se Manchan" con una visita especial

El árbitro internacional bahiense Facundo Tello protagonizó este jueves un emotivo encuentro con los adultos mayores de “Las Canas No Se Manchan”, el espacio solidario impulsado por Luciano Martos, donde compartió un desayuno, escuchó las historias de quienes participan de la iniciativa y conoció de cerca el trabajo que realizan para acompañar a jubilados en situación de vulnerabilidad.

Tello llegó acompañado por su esposa y permaneció aproximadamente una hora y veinte minutos en el lugar. Su presencia generó una gran alegría entre los abuelos, quienes lo recibieron con aplausos.

En diálogo con La Brújula 24, Martos contó que llevaba tiempo intentando concretar la visita, aunque los compromisos profesionales del árbitro, tanto en el fútbol argentino como en competencias internacionales, habían impedido que pudiera acercarse.

"Varias veces lo invité, pero por problemas de trabajo, las giras de la Copa Libertadores, los partidos internacionales y los de AFA, no podía. Se encontró un hueco y vino a visitarnos", relató.

El referente solidario destacó que Tello llevó como obsequio una camiseta que utilizó durante un encuentro de la Copa Libertadores, gesto que agradeció especialmente.

Durante el desayuno, Martos y sus colaboradores le explicaron cómo nació el proyecto y de qué manera, gracias al aporte de empresarios y vecinos, pueden continuar dando alimentos y acompañamiento a personas mayores que atraviesan dificultades económicas. "Le contamos lo que hicimos para llegar a esto, para ayudar a los abuelos. Gracias a muchas personas que nos ayudan podemos seguir entregando alimento a la gente que la pasa mal, que son los jubilados", explicó.

La conversación también permitió conocer una faceta más personal del árbitro, quien compartió recuerdos familiares y mencionó que uno de sus allegados había colaborado con la reconocida referente solidaria Natty Petrosino.

Martos se mostró especialmente emocionado por la actitud del visitante y su disposición para conversar con los presentes.

"Se nota la humildad de ese hombre y de su señora. Los abuelos que estaban lo recibieron, lo aplaudieron. Valoramos mucho la calidad humana", expresó.

Además, señaló que durante la charla surgió la posibilidad de que las dos hijas del árbitro también conozcan próximamente el espacio y el trabajo que allí se desarrolla.

Como agradecimiento, los integrantes de la organización le entregaron un cuadro, una remera de “Las Canas No Se Manchan” y otros presentes alusivos a la iniciativa. "Le hicimos un regalo, un desayuno completo, un cuadro y una remera. Fue muy bien atendido porque una persona como esta se lo merece", sostuvo Martos.

También resaltó la puntualidad de Tello, quien había anunciado que llegaría a las 10 y cumplió con el horario acordado. "Estamos todos todavía charlando y emocionados porque encontrar una persona de esos quilates, tan sana y familiera, es muy importante", manifestó.

Finalmente, Martos aseguró que el encuentro dejó una profunda satisfacción entre los integrantes del espacio solidario y valoró que una figura reconocida internacionalmente se tomara el tiempo para acompañar a los jubilados. "Estoy súper agradecido y reconfortado. Es una gran persona. Para él la familia es lo más importante y eso se nota", concluyó.