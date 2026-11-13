La Selección recibe a Uruguay en el primer partido tras el retiro de Messi

La Selección Argentina empieza a definir su formación para enfrentar a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera, por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Lionel Scaloni tiene varias incógnitas para armar el equipo, con la principal duda en el arco entre Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Sin Cristian Romero ni Lautaro Martínez, ambos lesionados, el entrenador también evalúa variantes en defensa, el mediocampo y el ataque, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste.

El arco es uno de los puestos que todavía no tiene dueño. Emiliano Martínez fue convocado pese a que continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre, mientras que Gerónimo Rulli aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar. Si el Dibu no está en condiciones de jugar, el arquero del Manchester City tendría la oportunidad de ser titular. En defensa, Agustín Giay se perfila para ocupar el lateral derecho, con Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez como pareja de centrales, ante la ausencia de Cristian Romero. La otra incógnita está en el sector izquierdo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

El mediocampo también presenta alternativas, aunque hay tres nombres que aparecen con buenas posibilidades de integrar el equipo inicial. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serían dos piezas importantes en la estructura de Lionel Scaloni, mientras que la tercera posición se la disputarían Exequiel Palacios y Valentín Barco. La elección dependerá de las características que busque el entrenador para acompañar a los futbolistas del Liverpool y el Manchester City. Con distintas condiciones para la elaboración y la recuperación, ambos ofrecen variantes para una zona que puede resultar determinante en el desarrollo del encuentro.

En ataque, Nicolás Paz y Julián Álvarez aparecen como dos nombres con posibilidades concretas de ser titulares. El futbolista del Como podría ubicarse detrás del delantero del Atlético de Madrid o partir desde una posición más abierta, con libertad para moverse entre líneas. La tercera plaza ofensiva estaría entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, dos alternativas que le ofrecen desequilibrio individual y capacidad para jugar por los costados. Sin Lautaro Martínez, Scaloni deberá encontrar una nueva sociedad para acompañar a Julián, en un equipo que también tendrá el desafío de construir una identidad sin Lionel Messi.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

Uruguay: Fiermarín; Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira; Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

Fuente: TyC