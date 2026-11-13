Messi vuelve al Monumental: River confirmó un amistoso con Inter Miami para enero

River Plate confirmó que disputará un amistoso internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi el próximo 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, en un partido que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del verano futbolístico argentino.

La noticia fue anunciada este viernes por el club de Núñez a través de sus redes sociales, después de varias semanas de versiones sobre la posibilidad de organizar el encuentro.

Según publicó TyC Sports, las negociaciones habían avanzado en los últimos días y el propio Kily González había señalado que existía una "posibilidad muy fuerte" de que se concretara el amistoso.

El principal atractivo será el regreso de Lionel Messi al estadio Monumental, escenario de numerosas actuaciones con la camiseta de la Selección Argentina y donde se despidió del equipo nacional en octubre, durante el encuentro frente a Benín.

🔜 Se viene 𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: River Plate 🆚 @InterMiamiCF



📆 19 de enero 2027

🏟️ Estadio Monumental pic.twitter.com/latxs050FM — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2026

Esta vez, el rosarino volverá a pisar el césped de Núñez con la camiseta de Inter Miami, el conjunto estadounidense que integra desde 2023.

Para River, el compromiso representará una oportunidad de medirse ante un rival internacional durante la preparación para la temporada 2027, mientras que para los hinchas argentinos significará una nueva posibilidad de ver en acción al campeón del mundo.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre el horario del encuentro ni sobre la venta de entradas, aunque la expectativa por la presencia de Messi anticipa una importante convocatoria en el Monumental.