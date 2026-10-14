El sencillo truco para eliminar el olor a ajo de las manos después de cocinar

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina por el sabor que aporta a las comidas. Sin embargo, tiene una característica que suele resultar molesta: su intenso olor puede permanecer en las manos durante varias horas después de pelarlo o cortarlo.

Aunque el lavado con agua y jabón es la primera opción para intentar eliminarlo, muchas veces no alcanza. Por eso, existe un sencillo truco casero que requiere apenas unos segundos y un elemento que prácticamente todos tienen en sus hogares.

La solución consiste en frotar las manos contra una superficie de acero inoxidable mientras corre el agua de la canilla. Para hacerlo, se puede utilizar una cuchara o cualquier otro utensilio fabricado con ese material.

El procedimiento es simple: primero hay que mojarse las manos y luego deslizar suavemente los dedos sobre el metal durante unos segundos. Finalmente, se recomienda enjuagarlas y completar la limpieza con jabón.

Según explicó Canal 26, este método se popularizó debido a que algunos de los compuestos responsables del característico aroma del ajo podrían interactuar con el acero inoxidable y contribuir a disminuir su presencia en la piel.

No obstante, la evidencia científica sobre su efectividad todavía es limitada, por lo que los resultados pueden variar de acuerdo con la intensidad del olor y el tiempo de contacto con el ingrediente.

Otras recomendaciones para evitar el olor a ajo

Además de recurrir al acero inoxidable, existen algunas medidas que permiten reducir las molestias después de preparar alimentos.

Una alternativa es utilizar guantes al pelar o picar los dientes, lo que evita el contacto directo con la piel. También se puede emplear una prensa para triturarlos sin necesidad de manipularlos demasiado.

Otra recomendación consiste en lavarse las manos inmediatamente después de cocinar, prestando especial atención a las yemas de los dedos y la zona debajo de las uñas, donde pueden quedar restos.

Por último, es importante limpiar los cuchillos, las tablas y los demás utensilios utilizados, para impedir que el aroma se transfiera a otras superficies.

De esta manera, con algunos cuidados básicos y una simple cuchara de acero inoxidable, es posible intentar reducir uno de los inconvenientes más habituales al cocinar con ajo.