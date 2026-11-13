Pochettino asume en Manchester United con el objetivo de escapar de la zona de descenso

Mauricio Pochettino volverá a dirigir en el fútbol inglés tras alcanzar un acuerdo para asumir como entrenador del Manchester United. El técnico argentino pondrá fin a su etapa al frente de la Selección de Estados Unidos, después de dos años de trabajo, para afrontar un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes de la Premier League.

La operación se concretó mediante el pago de una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, monto que permitió finalizar anticipadamente el contrato que vinculaba al entrenador con el seleccionado estadounidense hasta el próximo Mundial.

Durante su ciclo en Estados Unidos, Pochettino estuvo al frente del equipo en 35 encuentros, con un balance de 21 victorias, dos empates y 12 derrotas. Además, consiguió llevar al conjunto norteamericano hasta los octavos de final de la Copa del Mundo de este año.

El desafío de levantar al United

El desembarco del argentino en Old Trafford se produjo luego de que la dirigencia lo eligiera como principal candidato para ocupar el cargo. Su llegada representa el final del ciclo de Michael Carrick, quien había conseguido ubicar al equipo en el tercer puesto de la Premier League durante su primera temporada, pero no logró mantener ese rendimiento en la campaña actual.

El Manchester United atraviesa un presente complicado en el campeonato inglés. Apenas consiguió una victoria en sus primeros diez partidos de liga y se encuentra en puestos de descenso, una situación que obliga al nuevo entrenador a encontrar soluciones rápidamente.

Pochettino también deberá trabajar con un plantel que no recibió una cantidad importante de refuerzos durante el último mercado de pases. Esta situación generó cuestionamientos desde el propio vestuario, entre ellos los del defensor argentino Lisandro Martínez, quien manifestó su malestar ante la dirigencia por la falta de incorporaciones.

A ese panorama se suma el desafío de sostener el rendimiento del equipo en la UEFA Champions League, donde el United consiguió dos triunfos en sus primeras cuatro presentaciones.

Una nueva etapa en la Premier League

Con este nombramiento, Pochettino afrontará su décima temporada como director técnico en la máxima categoría del fútbol inglés. Su recorrido comenzó en Southampton, donde permaneció durante dos campañas, y continuó en Tottenham, club en el que desarrolló un ciclo de seis temporadas y alcanzó la final de la Champions League.

Posteriormente, tuvo una experiencia de una temporada al frente del Chelsea, antes de aceptar la propuesta para dirigir a la Selección de Estados Unidos.

Su conocimiento del fútbol británico y su experiencia en equipos de primer nivel fueron factores importantes para su elección, en un momento en el que el Manchester United necesita recuperar protagonismo y mejorar sus resultados.

Su recorrido por Europa

A lo largo de su carrera como entrenador, el argentino también dirigió al Espanyol de Barcelona entre 2008 y 2012 y tuvo dos temporadas al mando del Paris Saint-Germain.

En el conjunto francés compartió plantel con grandes figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, y consiguió los tres títulos que obtuvo durante su trayectoria como director técnico: la Supercopa de Francia de 2020, la Copa de Francia de la temporada 2020/21 y la Ligue 1 2021/22.

Ahora, Pochettino tendrá por delante uno de los desafíos más exigentes de su carrera: conducir al Manchester United, revertir su complicado presente en la Premier League y devolver al histórico equipo inglés a los primeros planos del fútbol europeo.

Fuente: El Litoral