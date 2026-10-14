Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue trasladada en código rojo

Una mujer de 54 años fue trasladada de urgencia en código rojo luego de caer de un edificio ubicado en calle Lavalle al 200, en el centro de Bahía Blanca.

Según pudo saber La Brújula 24, un vecino llamó al 911 para alertar sobre la caída. Las primeras informaciones indican que habría sido desde el cuarto piso, aunque todavía se desconocen las circunstancias del episodio.

Tras el aviso, personal de emergencias acudió al lugar y una ambulancia trasladó a la víctima en código rojo, debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información brindada por profesionales médicos, la mujer permanece internada en la guardia y se encuentra estable, aunque presenta múltiples fracturas.

Entre las lesiones detectadas se encuentran fracturas en las piernas, pelvis, algunas vértebras, costillas y cráneo, además de un traumatismo de tórax.

En el sector trabajó personal del Comando de Patrullas para esclarecer las circunstancias del hecho. Se trata de establecer si la mujer se arrojó o se trató de un accidente, aunque las principal hipótesis que se maneja es la primera.