Destacada A
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue trasladada en código rojo
La víctima tiene 54 años y habría caído desde un cuarto piso en Lavalle al 200. Permanece internada, estable y con múltiples fracturas.
Una mujer de 54 años fue trasladada de urgencia en código rojo luego de caer de un edificio ubicado en calle Lavalle al 200, en el centro de Bahía Blanca.
Según pudo saber La Brújula 24, un vecino llamó al 911 para alertar sobre la caída. Las primeras informaciones indican que habría sido desde el cuarto piso, aunque todavía se desconocen las circunstancias del episodio.
Tras el aviso, personal de emergencias acudió al lugar y una ambulancia trasladó a la víctima en código rojo, debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con la información brindada por profesionales médicos, la mujer permanece internada en la guardia y se encuentra estable, aunque presenta múltiples fracturas.
Entre las lesiones detectadas se encuentran fracturas en las piernas, pelvis, algunas vértebras, costillas y cráneo, además de un traumatismo de tórax.
En el sector trabajó personal del Comando de Patrullas para esclarecer las circunstancias del hecho. Se trata de establecer si la mujer se arrojó o se trató de un accidente, aunque las principal hipótesis que se maneja es la primera.
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue trasladada en código rojo
Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir una medida cautelar
Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado
Milei llegó a Washington para reforzar su alianza con Trump y respaldar a Bolsonaro
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Galo Ochoa fue encontrado sin vida en su casa cuando iban a detenerlo
-
Noticias B24 horas ago
Detienen a dos hombres que intentaron evadir un control policial: les encontraron cocaína
-
Deportes12 horas ago
Murió Jorge "Roña" Castro luego de descompensarse en un bingo
-
Noticias B12 horas ago
Barrio 9 de Noviembre: arrestan a cuatro jóvenes por circular armados en un auto
-
Noticias B20 horas ago
Cuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
-
Noticias B9 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Uncategorized23 horas ago
Se espera un miércoles nublado y con chances de lluvia
-
Deportes12 horas ago
El último tren de River: todo lo que se juega contra Sarmiento