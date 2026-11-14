De Liniers a la Primera de Racing: el bahiense Galo Volpe cumplió su sueño y debutó

El futbolista bahiense Galo Volpe cumplió uno de los grandes objetivos de su carrera: debutó en la Primera División de Racing Club de Avellaneda, durante el amistoso internacional que la Academia disputó este viernes frente a Colo Colo, en Chile.

El equipo argentino cayó por 2 a 1 en el estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, de Concepción, en un encuentro que marcó el cierre de su actividad futbolística de 2026.

Sin embargo, más allá del resultado, la jornada tuvo un significado especial para el defensor surgido de las divisiones inferiores de Liniers.

Volpe, de 22 años, ingresó a los 79 minutos con la camiseta número 42, en reemplazo de Ignacio Rodríguez, para desempeñarse como defensor por el sector izquierdo.

De esta manera, el bahiense sumó sus primeros minutos en el plantel superior de Racing, después de haber integrado el banco de suplentes en varios encuentros oficiales.

Su estreno representa un nuevo paso en una carrera que comenzó en Liniers y continuó en las divisiones formativas de la Academia, institución a la que llegó cuando tenía edad de Novena.

El futbolista había firmado su primer contrato profesional con Racing en enero de 2025, cuando desde el club destacaban sus condiciones como lateral izquierdo, su habilidad y su proyección ofensiva.

En julio de este año, Volpe fue capitán del equipo de Reserva que se consagró campeón después de 63 años, tras derrotar a River Plate en la definición del certamen.

Aquel logro consolidó su crecimiento dentro de la institución y lo acercó a la posibilidad de integrar el plantel principal.

Antes de trasladarse a Avellaneda, el defensor había tenido una breve experiencia en la Primera de Liniers. Su presentación se produjo el 7 de noviembre de 2019, cuando tenía apenas 15 años, en un encuentro ante Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por el torneo Clasificatorio Regional.

También integró el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur, con el que disputó siete partidos y convirtió un gol.

En cuanto al amistoso disputado este viernes, Colo Colo se impuso con goles de Gedeón Díaz y Francisco Marchant, mientras que Matías Pérez descontó para Racing. Ambos conjuntos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Leonel Pérez, en la Academia, y Javier Méndez, en el equipo chileno.

El debut de Volpe vuelve a poner en primer plano el trabajo de formación de Liniers, institución de la que también surgió Lautaro Martínez, otro futbolista que construyó su camino profesional en Racing antes de dar el salto al fútbol europeo y a la Selección Argentina.

Después de varios años de esfuerzo en las divisiones juveniles y de su consagración con la Reserva, el bahiense consiguió finalmente dar el salto al primer equipo de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.