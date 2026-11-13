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Condenan a dos personas descubiertas en el Fitosanitario contrabandeando celulares
Recibieron una pena de dos años y medio de prisión en suspenso.
Dos comerciantes de Bahía Blanca fueron condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento de contrabando agravado, tras comprobarse que adquirían y comercializaban celulares que habían ingresado al país de manera irregular.
La sentencia alcanzó a Sergio Miguel Altamirano y Andrea Soledad Maldonado, propietarios de un local dedicado a la venta de equipos electrónicos. Además de las penas de prisión, se dispuso una multa equivalente a 80.000 dólares y el decomiso de la mercadería secuestrada.
La resolución fue dictada por el juez de Garantías Walter López Da Silva, luego de un juicio abreviado.
Según informó el portal oficial Fiscales.gob.ar, la investigación comenzó el 30 de junio de este año, cuando personal de Gendarmería Nacional, SENASA y la Dirección General de Aduanas realizó un control el Puesto Fitosanitario de Villarino (kilómetro 714 de la Ruta Nacional 3).
Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron un camión Mercedes Benz que transportaba teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos sin la documentación necesaria para acreditar su importación legal.
Ante esa situación, Altamirano se presentó como propietario de la mercadería y entregó una factura que supuestamente respaldaba la adquisición de los productos. Sin embargo, los investigadores determinaron que el comprobante era falso.
Ese mismo día se realizó un allanamiento en el comercio que compartía con Maldonado, donde fueron secuestrados teléfonos celulares, cargadores, cables, adaptadores, parlantes y auriculares.
Posteriormente, la Dirección General de Aduanas analizó los artículos incautados y constató que carecían de los correspondientes despachos de importación, lo que permitió establecer que habían ingresado irregularmente al territorio nacional.
La causa estuvo a cargo de la fiscal federal Elisa Trinchin y del auxiliar fiscal Facundo Ruíz Martínez, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Bahía Blanca.
Fuente: Fiscales.gob.ar
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