ABSA informó que comenzaron los trabajos en el acueducto de Brandsen

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) confirmó este miércoles que comenzaron los trabajos de envainado de un nuevo tramo del acueducto de 820 milímetros, ubicado sobre calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín, en Bahía Blanca.

Las tareas se iniciaron durante la madrugada, tal como estaba previsto, y forman parte de las obras que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad. Según el cronograma informado previamente, los trabajos demandarán aproximadamente 60 horas, por lo que se estima que finalizarán el viernes al mediodía.

Durante ese período se registrarán inconvenientes en el suministro, baja presión y posibles interrupciones del servicio en el centro, macrocentro y numerosos barrios de Bahía Blanca. Entre los sectores alcanzados se encuentran Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón, entre otros.

La magnitud de la complicación depende de cada sector de la red y las reservas disponibles en los domicilios, por lo que algunos usuarios podrían experimentar una disminución de la presión mientras que otros podrían quedarse sin agua. Desde ABSA recomendaron a los vecinos contar con reservas de agua para afrontar el período de afectación y realizar un uso responsable del recurso, priorizando la hidratación y las tareas esenciales de higiene.

La intervención consiste en el envainado de un nuevo tramo de la cañería, una técnica destinada a mejorar las condiciones del acueducto y avanzar en la recuperación de una infraestructura fundamental para el abastecimiento de la ciudad.