Impactante: se confirmó la sanción para el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió finalmente su resolución oficial respecto al trágico episodio ocurrido en el encuentro entre el FC Andorra y el Tenerife, acción que derivó en el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel. Tras analizar los informes arbitrales y las circunstancias del hecho, el organismo resolvió imponerle al arquero Jesús Owono una sanción de 12 partidos de suspensión, el castigo máximo previsto por el reglamento disciplinario para este tipo de infracciones.

La jugada que desencadenó la tragedia tuvo lugar en los minutos finales del partido, cuando el marcador se encontraba igualado 2-2. En ese instante, Owono salió a disputar un balón e impactó con su pierna en alto contra De Miguel, quien cayó desplomado sobre el césped y debió ser atendido de urgencia por los servicios médicos antes de ser evacuado en camilla. Ante la acción, el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández exhibió de inmediato la tarjeta roja directa al guardameta y, frente a la gravedad del cuadro clínico del atacante, determinó la suspensión definitiva del encuentro. Horas más tarde, tras ser trasladado a un centro hospitalario, se confirmó el deceso del futbolista del Tenerife durante la mañana siguiente, desatando una profunda conmoción en todo el fútbol español.

Por qué la Federación Española aplicó la pena máxima de 12 partidos a Jesús Owono

Para fundamentar la severidad del fallo, el tribunal disciplinario tomó como base la descripción asentada en el informe oficial del encuentro. En dicho documento, el juez Manuel Ángel Pérez Hernández dejó constancia de que la expulsión de Owono se debió a “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”, detallando además la inmediata asistencia recibida por el delantero sobre el terreno de juego.

A partir de esos elementos probatorios, la RFEF explicó que la magnitud del desenlace resultó determinante para fijar el monto de la pena dentro de los márgenes legales vigentes: “Asimismo, las consecuencias posteriores a la acción, que también vienen reflejadas en el acta y son públicas y notorias, han sido valoradas para agravar la sanción hasta el grado máximo permitido por la norma. En ningún caso el Comité puede superar el umbral previsto expresamente en el artículo que aplica”.

De esta forma, el arquero del FC Andorra recibió el castigo más elevado que contempla el Código Disciplinario para las infracciones encuadradas en el acta arbitral, cerrando la instancia disciplinaria federativa de uno de los episodios más dolorosos de la temporada en España.

Fuente: A24