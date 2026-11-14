La China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas

La China Suárez avanzará con una denuncia contra Wanda Nara por amenazas tras la difusión del video de su enfrentamiento en Nordelta. Así lo informó Pilar Smith en LAM (América TV), donde precisó que la presentación se realizará el lunes 16 de noviembre.

“El lunes le van a radicar la denuncia a Wanda Nara de parte de Eugenia Suárez”, aseguró la periodista. Al explicar el motivo de la acción judicial, agregó: “Por amenazas”. Por su parte, Ángel de Brito, opinó que la denuncia también podría haber sido por injurias, luego de llamarla "prostituta", "regalada", "muerte de hambre".

La decisión había sido anticipada por Paula Varela en Intrusos (América TV), quien contó que la actriz también buscaría que se conocieran otras grabaciones del episodio. “Hay más videos y la demanda, que se iniciará la semana que viene, es por las amenazas. Eugenia quiere que se sepan esos videos que hay y van a ver después qué medidas piden, lo están evaluando”, detalló.

Según Varela, el material completo será analizado por los equipos legales antes de definir qué medidas solicitar. “Se van a sentar los abogados de la parte civil y penal para ver el crudo de los videos”, explicó. Además, señaló que los letrados “pensaron que era algo menor pero cuando vieron el material en todos lados dijeron ‘hay que hacer algo porque es una amenaza’”.

De esta manera, según lo informado en LAM, la presentación judicial se concretará el lunes y sumará un nuevo capítulo al conflicto entre la China y Wanda, mientras los abogados de la actriz evalúan el material y las medidas que podrían solicitar.

Qué dijo Wanda Nara sobre una posible denuncia de la China Suárez

Ante la posibilidad de que la actriz recurriera a la Justicia, Wanda Nara ya había fijado su postura en diálogo exclusivo con PrimiciasYa para América TV. La conductora aseguró que pedirá que se incorpore la grabación completa del enfrentamiento.

“Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron”, afirmó. También cuestionó la actitud de quienes registraron la discusión: “Una persona que está predispuesta a grabar se predispone de otra manera”.

Wanda sostuvo que las imágenes difundidas no muestran el inicio del intercambio y lanzó una acusación contra la actriz: “Está cortado al inicio, cuando da órdenes a un menor de qué decir y qué no”. Según su versión, esa situación fue la que desencadenó su enojo.

Además, la conductora reconoció que hubo más insultos de los que se escucharon en el video: “No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron”.

Fuente: A24