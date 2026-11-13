"No sabemos por qué lo decidiste": la conmovedora despedida de Los Palmeras a Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino sigue generando conmoción en el mundo de la música tropical argentina. En medio del dolor por la pérdida de uno de sus fundadores, Los Palmeras publicaron un emotivo mensaje de despedida en el que recordaron su trayectoria y dejaron una frase que llamó especialmente la atención: "No sabemos por qué lo decidiste".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la histórica banda santafesina compartió una carta dedicada al músico, en la que destacó su papel fundamental en la construcción de un proyecto que trascendió generaciones.

"Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras. Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas", expresaron.

En la publicación, que rápidamente reunió miles de reacciones, sus compañeros recordaron los años de esfuerzo, dedicación y pasión que Camino entregó al grupo.

"Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión", señalaron.

Sin embargo, uno de los pasajes más conmovedores fue aquel en el que los músicos manifestaron su desconcierto frente a lo sucedido.

"No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste", escribieron, antes de agregar: "Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo".

El mensaje también hizo referencia al legado musical que dejó Camino después de más de cinco décadas dedicadas a la cumbia santafesina, durante las cuales Los Palmeras se consolidaron como uno de los grupos más populares del país.

"Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años por los cuales has vivido y desvivido", manifestaron.

Finalmente, los integrantes de la banda reafirmaron su compromiso de mantener vigente la historia que construyeron junto al músico.

"La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos", expresaron.

La publicación concluyó con una despedida cargada de afecto: "Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo Los Palmeras".