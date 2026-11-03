Destacada B
Corte de agua: cuándo comienzan los trabajos y cuáles son los barrios afectados
Las tareas demandarán alrededor de 60 horas.
La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) realizará desde la medianoche de este miércoles trabajos en el acueducto ubicado en calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín, una intervención que afectará el suministro de agua en distintos sectores de Bahía Blanca.
Según se informó desde Aguas Bonaerenses (ABSA), las tareas demandarán alrededor de 60 horas, por lo que las dificultades podrían extenderse durante todo el miércoles y jueves y hasta el mediodía del viernes.
Durante ese período se prevé baja presión y posible falta de agua en el centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.
Ante esta situación, se recomendó a los vecinos de las zonas alcanzadas realizar reservas de agua antes del inicio de los trabajos y utilizar el recurso únicamente para hidratación y tareas esenciales mientras persista la afectación.
En paralelo, durante este martes se realizarán recambios de cañerías en Drago y Chubut, y en Sócrates y Washington.
Estas intervenciones también provocarán inconvenientes en el suministro mientras duren las tareas, principalmente en el cuadrante delimitado por Balboa, Remedios de Escalada, Luis María Drago y Agustín de Arrieta.
Ante inconvenientes con el servicio, ABSA mantiene habilitada su línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.
Corte de agua: cuándo comienzan los trabajos y cuáles son los barrios afectados
El Municipio anunció la renovación del transporte público para mejorar frecuencias y sumar recorridos
Se anticipa un miércoles nublado, pero sin lluvias
"Tenemos litio, tenemos cobre, pero hagamos fábricas", reclamó el economista Carlos Heller
El Senado bonaerense buscará darle luz verde a la producción pública de medicamentos
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Pelea de "trapitos": cuatro menores detenidos por atacar a dos hombres con un cuchillo
-
Deportes13 horas ago
Conmoción en el fútbol español: murió un jugador tras un violento choque con un arquero
-
El Tiempo14 horas ago
Martes de alerta amarilla: advierten por tormentas que podrían ser fuertes
-
Espectáculos13 horas ago
Posible fin de una era: Mirtha Legrand podría ser reemplazada por una figura en El Trece
-
Noticias B7 horas ago
El Municipio sumó clubes, instituciones y empresas para responder ante futuras emergencias
-
Deportes13 horas ago
Midgets: fijan precio de las entradas para la próxima temporada del Estival
-
Noticias B9 horas ago
Buscan a un joven de 29 años que está desaparecido desde el sábado
-
Noticias A8 horas ago
El joven apuñalado por su primo está grave en terapia intensiva