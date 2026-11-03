Corte de agua: cuándo comienzan los trabajos y cuáles son los barrios afectados

La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) realizará desde la medianoche de este miércoles trabajos en el acueducto ubicado en calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín, una intervención que afectará el suministro de agua en distintos sectores de Bahía Blanca.

Según se informó desde Aguas Bonaerenses (ABSA), las tareas demandarán alrededor de 60 horas, por lo que las dificultades podrían extenderse durante todo el miércoles y jueves y hasta el mediodía del viernes.

Durante ese período se prevé baja presión y posible falta de agua en el centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Ante esta situación, se recomendó a los vecinos de las zonas alcanzadas realizar reservas de agua antes del inicio de los trabajos y utilizar el recurso únicamente para hidratación y tareas esenciales mientras persista la afectación.

En paralelo, durante este martes se realizarán recambios de cañerías en Drago y Chubut, y en Sócrates y Washington.

Estas intervenciones también provocarán inconvenientes en el suministro mientras duren las tareas, principalmente en el cuadrante delimitado por Balboa, Remedios de Escalada, Luis María Drago y Agustín de Arrieta.

Ante inconvenientes con el servicio, ABSA mantiene habilitada su línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.