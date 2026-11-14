Scaloni, luego de la derrota ante Uruguay: "Hay que tenerles paciencia a los jóvenes"

El amistoso de la Selección Argentina frente a Uruguay le dejó buenas sensaciones a Lionel Scaloni, pese a la derrota 2-1 en la Bombonera. Valoró los jóvenes talentos que tiene la albiceleste y volvió a pedir paciencia, aunque también señaló lo que no le gustó de su equipo en esta nueva edición del clásico rioplatense.

“Más allá del resultado, el partido me deja cosas positivas, momentos buenos del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. El equipo siempre intentó, tuvo llegadas, metió a Uruguay en su arco. Lógicamente, hay cosas por corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Toca seguir trabajando”, analizó el DT que renovó su contrato hasta el Mundial 2030.

“Perder no se planifica nunca, pero hay maneras y maneras. Tuvimos situaciones. El rival te pone en dificultad y hay que felicitarlo. El desgaste lo hicimos nosotros y no tuvimos recompensa. Es lo que toca”, agregó.

Nico Paz fue titular y se perfila para ser uno de los líderes futbolísticos del seleccionado. También arrancó entre los once Leonardo Balerdi, a quien el técnico respaldó tras su mala actuación que incluyó un gol en contra. E ingresaron en el complemento Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Son los nombres de la renovación en este ciclo que recién comienza.

“Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que puedan disfrutar su fútbol. Hay que tener paciencia porque son jóvenes. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro y hagan cosas que son difíciles. Tienen que ir agarrando ritmo con la camiseta”, analizó el técnico.

“Me dejó satisfecho la reacción del equipo después del 2-0. Intentó, llegó, tuvo paciencia. Los chicos se van conociendo, cómo se mueve cada uno, que es lo que te dan los partidos más que los entrenamientos", valoró después Scaloni.

Y señaló lo que no le gustó: "La obligación de ir abajo hizo que reaccionemos, pero me hubiera gustado que se dé en el primer tiempo. Uruguay, dentro de todo, salió a presionar, jugó. No nos podemos quejar de eso".

Más de Scaloni en la conferencia de prensa

Sobre la Bombonera semivacía : "No sé cuánta gente había, pero no tengo una lectura al respecto. No sé qué decir. La gente nos va a acompañar, es incondicional".

: "No sé cuánta gente había, pero no tengo una lectura al respecto. No sé qué decir. La gente nos va a acompañar, es incondicional". ¿Pensó en hacer ingresar al Flaco López? : "Cuando vas perdiendo, te pasa por la cabeza meter delanteros, pero Nico (Paz) hizo un buen partido. Le viene bien jugar contra selecciones sudamericanas y me pareció bien que jugara los 90 minutos y que el equipo no se desarme. Quiero darle solidez a los chicos”.

: "Cuando vas perdiendo, te pasa por la cabeza meter delanteros, pero Nico (Paz) hizo un buen partido. Le viene bien jugar contra selecciones sudamericanas y me pareció bien que jugara los 90 minutos y que el equipo no se desarme. Quiero darle solidez a los chicos”. Sobre el ingreso de Soulé en el entretiempo : "(Exequiel Palacios) fue reemplazado porque buscábamos otra cosa con Soulé. Intentamos que tenga uno contra uno, tener juego con Enzo y Alexis en el medio. Lo habíamos probado en la semana. Después nos hicieron los dos goles y no fue fácil para él".

: "(Exequiel Palacios) fue reemplazado porque buscábamos otra cosa con Soulé. Intentamos que tenga uno contra uno, tener juego con Enzo y Alexis en el medio. Lo habíamos probado en la semana. Después nos hicieron los dos goles y no fue fácil para él". La puntada final: "Los últimos metros son los que deciden todo. Tuvimos paciencia hasta ese momento y después fallamos con algunas paredes. Tuvimos nuestras situaciones, pero esos últimos metros son lo que nos van a dar los partidos, eso que antes nos salía de memoria".

"Los últimos metros son los que deciden todo. Tuvimos paciencia hasta ese momento y después fallamos con algunas paredes. Tuvimos nuestras situaciones, pero esos últimos metros son lo que nos van a dar los partidos, eso que antes nos salía de memoria". La rotación para el partido con Costa Rica: "El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron. De eso se trata esto, que repitan y sumen partidos”.

"El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron. De eso se trata esto, que repitan y sumen partidos”. El público: "La gente es incondicional más allá que no esté jugando Leo (por Messi). Cuando los momentos sean para que nos apoyen, van a estar. De eso no tengo dudas. Nosotros somos los que tenemos que contagiarlos".

Fuente: Clarín