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El Vaticano confirmó que la cirugía del papa León XIV "concluyó con éxito"
La intervención se realizó este martes en el Policlínico Gemelli de Roma y, según informó el Vaticano, concluyó en el tiempo y de la forma previstos. El Pontífice ya regresó a su habitación.
El papa León XIV fue operado con éxito este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde fue sometido a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.
“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, comunicó la Santa Sede.
El Pontífice, de 71 años, había ingresado al centro médico durante la mañana. La lesión había sido identificada en una etapa temprana, se encontraba bien localizada y los especialistas consideraban que se trataba de un procedimiento de bajo riesgo.
La operación estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica del hospital Gemelli, encabezado por el profesor Stefano Margaritora.
León XIV había anunciado personalmente la intervención el domingo, después del rezo del Ángelus, y había pedido a los fieles que lo acompañaran con sus oraciones.
Durante las horas previas a la cirugía se realizaron distintos encuentros religiosos y cadenas de oración por su salud, entre ellos un Rosario en la capilla del propio hospital.
Según informó Infobae, la recuperación demandaría alrededor de una semana. El Papa permanecerá internado y bajo seguimiento médico antes de retomar progresivamente su agenda.
La evolución es seguida con especial atención en la Argentina porque la intervención se produce a pocas semanas de la gira por Sudamérica prevista para noviembre.
El cronograma contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En nuestro país está previsto que permanezca entre el 8 y el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Por el momento no se anunciaron modificaciones en esa agenda.
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