Bahía conmemoró por primera vez el Día del Estudiante Solidario

El Colegio La Asunción realizó por primera vez en Bahía Blanca un acto por el Día del Estudiante Solidario, una fecha que se conmemora cada 8 de octubre en recuerdo de los alumnos y la docente del Colegio Ecos que murieron en 2006 en un siniestro vial cuando regresaban de una actividad solidaria en Chaco.

La propuesta fue impulsada por el profesor de Música Pepe Migliorisi junto con estudiantes de 5° Arte y 5° Naturales, y contó con el acompañamiento de la organización Conduciendo a Conciencia.

La música ocupó un lugar central durante la jornada, que reunió a alumnos, docentes, familias y exalumnos en un espacio de homenaje, reflexión y compromiso.

La conmemoración tuvo además un significado especial para la comunidad educativa por la historia de Facundo Saccoccia, exalumno de la institución que perdió la vida en un hecho vial.

Durante el acto estuvieron presentes familiares y excompañeros de Facundo, quienes participaron de una jornada atravesada por el recuerdo y la necesidad de transformar esa memoria en conciencia.

A través de distintas expresiones artísticas, los estudiantes construyeron un homenaje que buscó poner en valor la solidaridad y el cuidado de la vida.

También se entregaron presentes a la familia de Facundo, entre ellos un cuadro realizado por la artista local Pato Daukscys, conocida como Pato de Colores, destinado a su madre, Andrea.

La actividad fue planteada como un primer paso para incorporar el Día del Estudiante Solidario a la agenda educativa y comunitaria de Bahía Blanca.

Desde la institución destacaron que recordar no implica solamente mirar hacia atrás, sino convertir la memoria en responsabilidad y compromiso colectivo.