Noticias B
Bahía conmemoró por primera vez el Día del Estudiante Solidario
La jornada se realizó en el Colegio La Asunción y tuvo a la música como eje de un homenaje que combinó memoria, solidaridad y conciencia vial.
El Colegio La Asunción realizó por primera vez en Bahía Blanca un acto por el Día del Estudiante Solidario, una fecha que se conmemora cada 8 de octubre en recuerdo de los alumnos y la docente del Colegio Ecos que murieron en 2006 en un siniestro vial cuando regresaban de una actividad solidaria en Chaco.
La propuesta fue impulsada por el profesor de Música Pepe Migliorisi junto con estudiantes de 5° Arte y 5° Naturales, y contó con el acompañamiento de la organización Conduciendo a Conciencia.
La música ocupó un lugar central durante la jornada, que reunió a alumnos, docentes, familias y exalumnos en un espacio de homenaje, reflexión y compromiso.
La conmemoración tuvo además un significado especial para la comunidad educativa por la historia de Facundo Saccoccia, exalumno de la institución que perdió la vida en un hecho vial.
Durante el acto estuvieron presentes familiares y excompañeros de Facundo, quienes participaron de una jornada atravesada por el recuerdo y la necesidad de transformar esa memoria en conciencia.
A través de distintas expresiones artísticas, los estudiantes construyeron un homenaje que buscó poner en valor la solidaridad y el cuidado de la vida.
También se entregaron presentes a la familia de Facundo, entre ellos un cuadro realizado por la artista local Pato Daukscys, conocida como Pato de Colores, destinado a su madre, Andrea.
La actividad fue planteada como un primer paso para incorporar el Día del Estudiante Solidario a la agenda educativa y comunitaria de Bahía Blanca.
Desde la institución destacaron que recordar no implica solamente mirar hacia atrás, sino convertir la memoria en responsabilidad y compromiso colectivo.
Bahía conmemoró por primera vez el Día del Estudiante Solidario
El Vaticano confirmó que la cirugía del papa León XIV "concluyó con éxito"
El tesoro perdido de Los Redondos: encontraron filmaciones inéditas de 1985
Exclusivo: así pasa sus días el abusador Del Valle en la cárcel de Saavedra
Operativos de documentación en Bahía Blanca
Más Leídas
-
Noticias A6 horas ago
Cambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B8 horas ago
Realizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias B9 horas ago
Intentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo9 horas ago
La semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Destacada B4 horas ago
Anticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B21 horas ago
Código de tránsito bonaerense: aprobaron un cambio clave sobre el paso en intersecciones
-
Noticias A7 horas ago
Zona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Espectáculos7 horas ago
La versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega