León XIV confirmó su visita a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente"

El papa León XIV ratificó su intención de visitar la Argentina durante noviembre, en el marco de su primera gira por América Latina desde que asumió al frente de la Iglesia católica. “Me llena de alegría regresar al continente”, expresó el Pontífice, según informó TN.

La visita está programada entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, de acuerdo con el itinerario anunciado previamente por el Vaticano.

El viaje forma parte de una recorrida más amplia por Sudamérica que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Después de su paso por territorio argentino, León XIV tiene previsto trasladarse a Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por los años que vivió y desarrolló su actividad pastoral.

La nueva manifestación del Papa sobre el viaje cobra especial importancia debido a su reciente estado de salud. El 13 de octubre fue sometido a una intervención quirúrgica torácica y, posteriormente, debió modificar algunas actividades de su agenda para favorecer la recuperación.

De hecho, el Vaticano anunció la suspensión de su participación en un encuentro religioso previsto para el 27 de octubre en Asís, siguiendo las recomendaciones médicas. Esa decisión había generado interrogantes sobre la posibilidad de concretar la exigente gira sudamericana, que contempla numerosos desplazamientos.

En la Argentina, las autoridades nacionales y eclesiásticas vienen trabajando desde hace meses en la organización de la visita. El programa fue anunciado oficialmente el 21 de septiembre, con actividades religiosas y encuentros institucionales.

La llegada de León XIV también tendrá un fuerte significado para la Iglesia argentina, ya que será la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a territorio nacional.

Por el momento, el recorrido anunciado se mantiene previsto, aunque su realización definitiva dependerá de la evolución de la recuperación del Pontífice y de las indicaciones de sus médicos.