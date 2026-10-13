El tesoro perdido de Los Redondos: encontraron filmaciones inéditas de 1985

Un verdadero tesoro de la historia del rock argentino salió a la luz después de cuatro décadas. Un grupo de realizadores recuperó filmaciones inéditas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota registradas en 1985, cuando la banda todavía transitaba una etapa muy anterior a la masividad que alcanzaría años después.

Las imágenes corresponden al recital que Los Redondos ofrecieron el 28 de diciembre de 1985 en Palladium, el recordado local porteño de la calle Reconquista. También muestran momentos previos al espectáculo y escenas íntimas de los músicos detrás del escenario.

La historia comenzó cuando un grupo de estudiantes de cine se acercó a la banda con la propuesta de realizar un videoclip de “Criminal Mambo”, una de las canciones de Gulp!, el primer disco del grupo. A partir de ese contacto fueron invitados a registrar aquella presentación con una cámara Súper 8.

El proyecto original nunca llegó a completarse y, con el paso del tiempo, las cintas se perdieron.

Cuarenta años después, el material apareció en circunstancias casi cinematográficas: estaba guardado en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Para llegar hasta el lugar fue necesario incluso mover una heladera y utilizar una escalera para ingresar al espacio donde permanecían las bobinas.

Según reconstruyó Perfil, el hallazgo dio origen a un trabajo de recuperación que permitirá incorporar las imágenes al documental Buscando a Patricio Rey.

La producción está encabezada por Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola. Las viejas películas fueron enviadas a Madrid para realizar un proceso de restauración cinematográfica, que incluye el escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K.

El trabajo presenta además otra dificultad: las filmaciones originales eran mudas, por lo que los realizadores deben sincronizar las imágenes recuperadas con el audio existente de aquella presentación.

El adelanto difundido del documental permite ver al Indio Solari y al resto de los integrantes del grupo en situaciones distendidas antes de subir al escenario. También aparecen fragmentos del recital, entre ellos el comienzo de “Preso en mi ciudad”.

Parte de ese material había tenido una aparición fugaz en televisión durante la década del 90. En 1996, algunas imágenes fueron utilizadas en el programa 220 para una pieza audiovisual de “Fuegos de Octubre”, aunque la mayor parte de las cintas permaneció desconocida hasta ahora.

Por el momento no se informó una fecha de estreno para Buscando a Patricio Rey ni de qué manera podrá verse el registro completo.

El hallazgo adquiere una relevancia particular porque documenta una etapa de Los Redondos de la que existen pocos registros audiovisuales: 1985, el mismo año en que apareció Gulp! y mucho antes de que la banda se convirtiera en uno de los fenómenos populares más importantes de la historia del rock argentino.