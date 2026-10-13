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Cuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
Las cifras más recientes muestran cuánto se ha encarecido la canasta básica en la ciudad.
El ingreso mínimo con el que debe contar una familia tipo bahiense, compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar, para no ser considerada pobre se ubicó en $1.851.864 en septiembre, un aumento del 1,3% con respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).
Mientras, la cantidad necesaria para que una familia no califique como indigente (Canasta Básica Alimentaria) subió un 0,9% el mes pasado, a $765.233.
El valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, servicios, indumentaria y otros gastos, es la referencia para determinar la línea de pobreza, mientras que para establecer la línea de indigencia se toma la Canasta Básica Alimentaria (CBA), compuesta solo por alimentos. La CBT subió 0,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación general de la ciudad en el mes.
El informe del Creebba detalla que en septiembre los aumentos más significativos se registraron en verduras y legumbres como la cebolla (31,9%), las arvejas en lata (25,8%), la batata (19,4%), la zanahoria (18,1%), el tomate (16,7%), la papa (15,7%) y el zapallo (12,2%). También subieron la sal fina (13,3%), la leche fluida (11,6%), la soda (9,5%), el té en saquitos (7,7%), la carne picada (7,2%) y la manteca (6,5%).
Por el lado de los componentes no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en ropa exterior para mujer (12,5%), servicios de peluquería y para el cuidado personal (6,4%), electricidad (4,9%), ropa interior para mujer (4%), electrodomésticos (3,8%) y muebles y accesorios (3,4%), entre otros.
En comparación con el mismo mes de 2025, la Canasta Básica Total se incrementó un 33,6% y la Canasta Básica Alimentaria, un 30,3%.
|Tipo de familia
|Composición del hogar
|Canasta alimentaria
|Canasta total
|Familia 1
Pareja y tres hijos
|Mujer de 38 años, varón de 40 años y tres hijos de 7, 5 y 3 años.
|$876.675
|$2.121.553
|Familia 2
Pareja y dos hijos
|Varón de 35 años, mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años.
|$765.233
|$1.851.864
|Familia 3
Pareja de adultos mayores
|Mujer de 73 años y varón de 77 años.
|$349.184
|$845.025
|Familia 4
Pareja de jóvenes
|Varón de 29 años y mujer de 27 años.
|$440.814
|$1.066.769
Fuente: Creebba, septiembre de 2026. La Canasta Básica Alimentaria establece la línea de indigencia y la Canasta Básica Total determina la línea de pobreza.
Cuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
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