El futuro de Marcelo Tinelli en televisión: "Para el Bailando no hay plata"

El futuro televisivo de Marcelo Tinelli sigue rodeado de incertidumbre y las posibilidades de que regrese con una nueva edición del Bailando parecen cada vez más lejanas. Así lo dijo la periodista de espectáculos Laura Ubfal durante su habitual participación en el programa "Hora Pico", de La Brújula 24.

La especialista descartó que exista una guerra entre Tinelli y Santiago del Moro por los formatos de entretenimiento y explicó que ambos conductores atraviesan situaciones diferentes. "Es mentira. Guerra no hay ninguna. Del Moro va a hacer su programa, ya está trabajando, produciendo y preproduciendo. Y con relación a Marcelo, yo no creo que pueda hacer Bailando", sostuvo.

En ese sentido, Ubfal fue contundente sobre el principal obstáculo que enfrenta Tinelli para regresar a la pantalla con su histórico ciclo: "Por ahora es difícil, para el Bailando no hay plata".

La periodista explicó que el certamen requiere una inversión considerable, por la cantidad de participantes, el personal y el despliegue técnico necesario para llevar adelante cada emisión. "Es un presupuesto carísimo. Mucha gente, un despliegue enorme. Una producción muy cara", remarcó.

En contrapartida, señaló que el proyecto de Santiago del Moro avanza con el respaldo de Telefe, una estructura que permite afrontar producciones de mayor envergadura. "Telefe tiene otra espalda, tiene otra producción, tiene otro todo", afirmó.

Respecto de las similitudes que podrían existir entre ambos formatos, Ubfal consideró que cada conductor terminará imprimiéndole su propia identidad al programa. "Cada conductor le da su sello", destacó.

Sobre Tinelli, la periodista dejó abiertas otras posibilidades laborales, entre ellas su continuidad en el streaming o una eventual incursión en otro tipo de entretenimiento. "Veremos qué hace, si hace un programa de humor, si se queda en el streaming", planteó.

Durante la entrevista también se refirió a los Martín Fierro de Cable y a la polémica que generó la consagración de Eduardo Feinmann con el Oro. Ubfal defendió la legitimidad de la votación y recordó que los premios suelen despertar opiniones enfrentadas. "Siempre, lo gane quien lo gane, va a ser discutido", expresó, y agregó que conoce personalmente a Feinmann por haber trabajado con él durante varios años: "Una cosa es la persona y otra cosa es el personaje".

Finalmente, repasó los números de audiencia de la televisión abierta y destacó el rendimiento de MasterChef, que alcanzó los 12,6 puntos de rating, mientras que Guido Kaczka lideró la programación de El Trece con 6 puntos.

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